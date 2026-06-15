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台中幼兒園全球卓越建設獎爭光 獲環境文化類銀獎
由世界不動產聯合會主辦的「全球卓越建設獎」日前在奧地利頒獎，台中市仁美四季藝術幼兒園以「永續生態綠校園」作品，榮獲最佳環境文化類銀獎，讓台灣校園設計登上國際舞台。
由世界不動產聯合會（FIABCI）主辦、有「全球建築界奧斯卡」美譽的「全球卓越建設獎」，於台北時間12日凌晨在奧地利維也納舉行頒獎典禮。台灣代表作品於全球競爭中脫穎而出，榮獲4金5銀佳績。
其中，台中市仁美四季藝術幼兒園以「四季藝術幼兒園—永續生態綠校園」作品，榮獲最佳環境文化類銀獎，讓台灣教育理念與校園設計登上國際舞台。
四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美今天透過新聞稿表示，四季藝術幼兒園創立33年來始終相信，孩子的學習不只發生在課堂，更發生在每天所處的環境之中，「環境，就是孩子的第3位老師。」
唐富美指出，今年台灣獲獎作品多為大型公部門場域，民間機構作品僅有2件，四季藝術是其中之一；能與公部門代表作品一同站上國際舞台，代表台灣教育現場的設計能量已具國際水準。
唐富美說，占地1110坪的仁美校區，綠覆率高達125%，導入110種、超過8500株台灣原生植栽，原生植物比率超過7成。整體景觀依循中台灣淺山生態紋理規劃，與周邊5公里生態環境串聯，形成都市中的「生態跳島」，讓校園成為城市自然網絡的一部分。
如今校園裡經常可見野生鳥類與昆蟲停留，唐富美認為，孩子們透過觀察魚群、記錄昆蟲、參與淨溪探險的過程中，認識生命，也學習尊重環境。
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