快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

台中幼兒園全球卓越建設獎爭光 獲環境文化類銀獎

中央社／ 台中15日電

由世界不動產聯合會主辦的「全球卓越建設獎」日前在奧地利頒獎，台中市仁美四季藝術幼兒園以「永續生態綠校園」作品，榮獲最佳環境文化類銀獎，讓台灣校園設計登上國際舞台。

由世界不動產聯合會（FIABCI）主辦、有「全球建築界奧斯卡」美譽的「全球卓越建設獎」，於台北時間12日凌晨在奧地利維也納舉行頒獎典禮。台灣代表作品於全球競爭中脫穎而出，榮獲4金5銀佳績。

其中，台中市仁美四季藝術幼兒園以「四季藝術幼兒園—永續生態綠校園」作品，榮獲最佳環境文化類銀獎，讓台灣教育理念與校園設計登上國際舞台。

四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美今天透過新聞稿表示，四季藝術幼兒園創立33年來始終相信，孩子的學習不只發生在課堂，更發生在每天所處的環境之中，「環境，就是孩子的第3位老師。」

唐富美指出，今年台灣獲獎作品多為大型公部門場域，民間機構作品僅有2件，四季藝術是其中之一；能與公部門代表作品一同站上國際舞台，代表台灣教育現場的設計能量已具國際水準。

唐富美說，占地1110坪的仁美校區，綠覆率高達125%，導入110種、超過8500株台灣原生植栽，原生植物比率超過7成。整體景觀依循中台灣淺山生態紋理規劃，與周邊5公里生態環境串聯，形成都市中的「生態跳島」，讓校園成為城市自然網絡的一部分。

如今校園裡經常可見野生鳥類與昆蟲停留，唐富美認為，孩子們透過觀察魚群、記錄昆蟲、參與淨溪探險的過程中，認識生命，也學習尊重環境。

幼兒園 台中市 校園

延伸閱讀

張麗莉接掌FIABCI世界會長：建築是對土地與人的尊重

中信國際學校從新北、臺南、南科校區出發 建構K-G12國際教育版圖

邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

新北表揚雙語師生 矽谷國際大師現場示範雙語教學無人機及機械手臂

相關新聞

國民黨竹北市長內參民調出爐 吳旭智勝出拚藍白整合

國民黨新竹縣黨部今晚公布竹北市長內參民調結果，由縣議員吳旭智勝出，將代表國民黨投入後續藍白協商程序，爭取成為藍白共推的竹北市長候選人。

彰化再添國際級場館 和美滑輪溜冰場今動土年底拚完工

彰化縣政府今天在和美全民運動館旁舉行彰化縣立和美滑輪溜冰場興建工程今天動土典禮，將興建彰化縣首座具國際標準拋物線跑道的滑輪溜冰場及直排輪曲棍球場，場地旁並規劃汽車27席、機車77席停車空間，預計今年底完工。

談落實照顧老人 何欣純：擴大敬老愛心卡使用

民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「敬老愛心卡擴大使用」記者會，她表示未來若當選市長，敬老愛心卡服務點數將視財政狀況提升，以及取消「月歸零」的限制，還要擴大使用範圍。

中捷藍線恐再追加千億挨轟 江啟臣：高雄可以、台中不可以？

台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程，但原編列1615億元經費已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，遭民進黨台中市長參選人何欣純痛批「盧市府要負最大責任」；國民黨台中市長參選人江啟臣今回應，高雄捷運黃線也追加算近千億，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

連3年爭取464萬整建台中栗林活動中心 地下室滲水受潮將解決

台中市潭子區栗林社區活動中心地下室長期滲水受潮，牆面油漆大片剝落、地磚隆起破損，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集市府民政局、潭子區公所及地方代表辦理現勘說明會，爭取109萬元修繕經費，將全面改善地下室防水、地坪及牆面問題，盼讓有47年歷史的栗林社區活動中心煥然一新。

影／雨下不停！「全台最爛路」投89線爆土石流 公所急籲勿上山

受鋒面及西南風影響，全台各地降雨，南投仁愛因雨勢不斷，有「全台最爛的路」之稱的投89線傳出多處道路災情，於18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，已通報縣府搶修；公所表示，力行幸福巴士今天停駛，民眾非必要勿外出或上山。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。