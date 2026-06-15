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端午穿木屐踩街將屆 台中萬和宮挑揀330斤麻芛

中央社／ 台中15日電

端午節將到來，台中市南屯區應景民俗活動「穿木屐躦鯪鯉踩街」嘉年華將登場，萬和宮今天邀集數十名志工挑揀約330斤麻芛葉，當天將煮成道地美味麻芛湯歡迎民眾前來品嚐。

有別端午划龍舟民俗活動，南屯區則是舉辦「穿木屐躦鯪鯉踩街」嘉年華，配合協辦的萬和宮向農友訂購了330斤黃麻，今天一大早冒雨採收，並由數十名誦經團及導覽志工，挑揀黃麻嫩葉及嫩芽。萬和宮董事長蕭清杰及市府南屯區長林秋萬也加入挑揀麻芛葉行列。

蕭清杰表示，登錄為台中市民俗文化資產的端午節穿木屐躦鯪鯉活動，由台中市政府主辦、南屯區公所承辦，萬和宮全力配合。

萬和宮說明，嘉年華活動於19日端午節當天上午10時30分至下午5時在萬和宮前廣場及南屯老街登場，除了重頭戲的千人穿木屐踩街，還有多項結合傳統民俗與「童話狂歡趴」的活動。

蕭清杰指出，麻芛湯是端午節前後，南屯地區很有名氣的特色食材。煮麻芛湯，需要先將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可以單純品嚐，葷、素都很適合；如果拌飯，同樣有不同口味及飽足感。

其中，萬和宮煮的麻芛湯、魚丸湯（魚丸由台中魚市場提供）及文昌公廟供應的粽子，當天上午10時30分及下午1時30分等兩個時段發放，發完為止。

端午節 台中市

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