國民黨彰化縣員林市長初選 議員凃俊任勝出

中國國民黨彰化縣黨部今天公布員林市長初選民意調查結果，彰化縣議員凃俊任出線，對手彰化縣議員劉惠娟表達全力支持；彰化縣黨部表示，將報請中央黨部通過提名人選。

國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田公布12日到14日民調結果，彰化縣黨部表示，將盡快開提名小組會議，依民調結果報請中央黨部通過提名人選。

「初選結束就是團結的開始」，凃俊任表示，感謝鄉親肯定支持，在公開、公平、公正的良性競爭奠定初選典範，共同目標是讓國民黨勝選，謀求市民最大福祉，他會一肩扛起責任，全力以赴，不辜負大家對這片土地的期待。

劉惠娟說，尊重初選結果，民主可貴不在一時勝負，而是透過競爭與對話，讓更多民意被聽見，讓地方朝更好方向前進，「民調有輸贏，但服務沒有輸贏，選舉有終點，對家鄉的責任沒有終點」，未來仍堅守初衷，持續關心地方建設、監督公共事務，為鄉親發聲。

民主進步黨彰化縣黨部表示，員林市長選舉會採徵召方式，目前已有幾個人選，還未定案，最晚6月底前決定，民進黨不會在這場選戰中缺席。