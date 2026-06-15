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台中市府雙獲中央客家評核大獎 東勢等4區公所也受表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
客家委員會主辦的「114年度推動客語為通行語及地方客家發展計畫績優單位表揚典禮」，今天在台灣客家文化館舉行。圖／台中市客委會提供
客家委員會主辦的「114年度推動客語為通行語及地方客家發展計畫績優單位表揚典禮」，今天在台灣客家文化館舉行。圖／台中市客委會提供

客家委員會主辦的「114年度推動客語為通行語及地方客家發展計畫績優單位表揚典禮」，今天在台灣客家文化館舉行，台中市政府客家事務委員會主委江俊龍代表市長盧秀燕出席受獎。中市在「地方客家發展計畫」奪全國唯一的最高殊榮「特優」，獲頒獎勵金200萬元，也在「推動客語為通行語執行成效」評核中取得「佳等」；轄內4個區公所也獲表揚，中市團隊在表揚典禮上共抱回450萬元獎勵金。

台中市客委會主委江俊龍表示，盧秀燕市長擔任「台中市政府客家發展計畫」召集人，全程主持客家發展會議，細膩提點各局處充分配合客委會發展文化建設政策。中市人口即將突破287萬，客家族群約占全市17.5%，市府團隊打破傳統思維，將客家事務全面納入市政治理架構，延伸至社政、觀光、衛教、民政、運動、文化及經濟等七大施政面向，結合專家學者與跨局處會報，強化政策橫向連結與資源整合，打破過去單點推動的框架，讓客家政策融入大台中的市政藍圖。

江俊龍表示，中市府積極打造客語友善環境，在校園、洽公、參加活動，甚至是稅務服務、法律諮詢，都讓市民能在生活中以自己的母語進行溝通，也讓市府在114年度推動客語為通行語執行成效評核中再度蟬聯佳績。中市客家文化重點發展區內的區公所成績耀眼，包含東勢區公所榮獲「優等」，獲頒獎勵金100萬元；石岡、新社區公所榮獲「佳等」，分別獲頒獎勵金50萬元與30萬元；豐原區公所首次獲獎即榮獲「佳等」，獲頒獎勵金20萬元。

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