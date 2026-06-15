彰化再添國際級場館 和美滑輪溜冰場今動土年底拚完工

彰化縣政府今天在和美全民運動館旁舉行彰化縣立和美滑輪溜冰場興建工程今天動土典禮，將興建彰化縣首座具國際標準拋物線跑道的滑輪溜冰場及直排輪曲棍球場，場地旁並規劃汽車27席、機車77席停車空間，預計今年底完工。

彰化縣長王惠美表示，本工程由縣款全額支出3763萬元，將興建彰化縣首座具國際標準拋物線跑道的滑輪溜冰場及直排輪曲棍球場，並設置簡易廁所、停車場、照明設備、攝影平台、活動看台及休憩座椅等設施，兼顧專業競技訓練與全民休閒運動需求。

她指出，場地完工後除可提供選手訓練及賽事使用，也將成為親子休憩新據點。今年4月已有3位滑輪溜冰選手赴韓國參加「南原國際公開賽」，在強敵環伺下奪得6金1銀1銅佳績，為彰化及台灣爭光，未來新場地完工後，將有助培育更多優秀選手為國爭取榮譽。

和美鎮長林庚壬表示，未來將以運動場館為核心，串聯和美、伸港、線西生活圈，打造優質運動環境。

教育處指出，此次動土的和美滑輪溜冰場為彰化首座國際標準拋物線跑道滑輪溜冰場，未來將與和美全民運動館串聯，整合競技培訓、賽事舉辦及全民運動功能，形塑完整運動園區，提升體育發展量能。

彰化縣立和美滑輪溜冰場興建工程今天動土，預計今年底完工。記者林敬家／攝影