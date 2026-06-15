快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線恐再追加千億挨轟 江啟臣：高雄可以、台中不可以？

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運藍線受到原物料價格上漲等影響，原編列1615億元經費，已經不夠用。圖／台中市政府提供
台中捷運藍線受到原物料價格上漲等影響，原編列1615億元經費，已經不夠用。圖／台中市政府提供

台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程，但原編列1615億元經費已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，遭民進黨台中市長參選人何欣純痛批「盧市府要負最大責任」；國民黨台中市長參選人江啟臣今回應，高雄捷運黃線也追加算近千億，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

台中捷運藍線去年整體動工，主線工程年初招標，雖尚未動工，受到原物料價格上漲等影響，原編列1615億元經費，已經不夠用。中市捷運工程局粗估，還需約1000億元，將比照高雄捷運黃線模式，向中央提報修正計畫爭取補助。

何欣純批評，藍線拖了這麼多年，到現在還沒實質動工，不管是人力成本、建築成本，以及疫情過後世界局勢變化等因素，導致經費持續上漲；如果要再追加上千億元的龐大預算，對市民是很大的損失，盧市府要負最大責任。

對此，江啟臣今天上直播節目指出，中捷藍線原編列1600多億，將追加預算至2600億，主因是通膨與原物料上漲，這不只發生在台中，幾乎全台工程都遇到相同狀況，高雄捷運黃線也才剛追加906億，總建設經費暴增至2348億元，與台中追加預算等比例，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

江啟臣提到，如果只有台中捷運藍線追加預算，那就要徹底了解為什麼要追加，但是高雄捷運黃線也追加，行政院核定同意了，大家都面臨同樣問題，應該要以相同標準來看台中，「不會說在台中蓋捷運就比較便宜，高雄漲價，台中不用漲價」。

江啟臣強調，台中市人口突破286萬，加上鄰近的彰化、南投，近500萬人的生活圈，需要軌道系統紓解人口負擔，如果追加預算不解決，勢必影響台中捷運藍線進度，台中民代應該不分黨派合力爭取這筆追加預算，推進中捷發展。

江啟臣 台中 高雄 台中捷運 高雄捷運

延伸閱讀

星期評論／台中選戰攻防 揭公車免費包袱

鳥松、大寮區公所老舊 地方盼更新

屏東國際棒球場預計2027年底完工 縣府：接洽職業球團進駐

全國首創…岡山行政中心跨區都更 下月動工

相關新聞

彰化再添國際級場館 和美滑輪溜冰場今動土年底拚完工

彰化縣政府今天在和美全民運動館旁舉行彰化縣立和美滑輪溜冰場興建工程今天動土典禮，將興建彰化縣首座具國際標準拋物線跑道的滑輪溜冰場及直排輪曲棍球場，場地旁並規劃汽車27席、機車77席停車空間，預計今年底完工。

談落實照顧老人 何欣純：擴大敬老愛心卡使用

民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦「敬老愛心卡擴大使用」記者會，她表示未來若當選市長，敬老愛心卡服務點數將視財政狀況提升，以及取消「月歸零」的限制，還要擴大使用範圍。

中捷藍線恐再追加千億挨轟 江啟臣：高雄可以、台中不可以？

台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程，但原編列1615億元經費已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，遭民進黨台中市長參選人何欣純痛批「盧市府要負最大責任」；國民黨台中市長參選人江啟臣今回應，高雄捷運黃線也追加算近千億，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

連3年爭取464萬整建台中栗林活動中心 地下室滲水受潮將解決

台中市潭子區栗林社區活動中心地下室長期滲水受潮，牆面油漆大片剝落、地磚隆起破損，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集市府民政局、潭子區公所及地方代表辦理現勘說明會，爭取109萬元修繕經費，將全面改善地下室防水、地坪及牆面問題，盼讓有47年歷史的栗林社區活動中心煥然一新。

影／雨下不停！「全台最爛路」投89線爆土石流 公所急籲勿上山

受鋒面及西南風影響，全台各地降雨，南投仁愛因雨勢不斷，有「全台最爛的路」之稱的投89線傳出多處道路災情，於18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，已通報縣府搶修；公所表示，力行幸福巴士今天停駛，民眾非必要勿外出或上山。

中市公益路招牌直墜砸車險傷人 市府依法查處要求改善

台中市西區公益路商圈的康是美門市，14日晚間傳出店家廣告看板，疑因不堪木質材料加上大雨腐爛掉落，砸中路旁停放車輛，所幸車內女乘客僅受驚無傷。台中市府表示，目前掉落物及具危險性的懸掛招牌已全數排除，道路已於今晨恢復正常通車，後續也依相關法規，查處業者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。