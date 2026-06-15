中捷藍線恐再追加千億挨轟 江啟臣：高雄可以、台中不可以？

台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程，但原編列1615億元經費已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，遭民進黨台中市長參選人何欣純痛批「盧市府要負最大責任」；國民黨台中市長參選人江啟臣今回應，高雄捷運黃線也追加算近千億，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

台中捷運藍線去年整體動工，主線工程年初招標，雖尚未動工，受到原物料價格上漲等影響，原編列1615億元經費，已經不夠用。中市捷運工程局粗估，還需約1000億元，將比照高雄捷運黃線模式，向中央提報修正計畫爭取補助。

何欣純批評，藍線拖了這麼多年，到現在還沒實質動工，不管是人力成本、建築成本，以及疫情過後世界局勢變化等因素，導致經費持續上漲；如果要再追加上千億元的龐大預算，對市民是很大的損失，盧市府要負最大責任。

對此，江啟臣今天上直播節目指出，中捷藍線原編列1600多億，將追加預算至2600億，主因是通膨與原物料上漲，這不只發生在台中，幾乎全台工程都遇到相同狀況，高雄捷運黃線也才剛追加906億，總建設經費暴增至2348億元，與台中追加預算等比例，「不懂高雄可以，為什麼台中不可以？」

江啟臣提到，如果只有台中捷運藍線追加預算，那就要徹底了解為什麼要追加，但是高雄捷運黃線也追加，行政院核定同意了，大家都面臨同樣問題，應該要以相同標準來看台中，「不會說在台中蓋捷運就比較便宜，高雄漲價，台中不用漲價」。

江啟臣強調，台中市人口突破286萬，加上鄰近的彰化、南投，近500萬人的生活圈，需要軌道系統紓解人口負擔，如果追加預算不解決，勢必影響台中捷運藍線進度，台中民代應該不分黨派合力爭取這筆追加預算，推進中捷發展。