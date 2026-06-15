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端午迎「南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」 中市萬和宮煮麻芛湯請大家

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供

端午節將屆鎮，台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。

萬和宮董事長蕭清杰說，端午節穿木屐躦鯪鯉登錄為台中市民俗文化資產，活動由市府主辦、南屯區公所承辦，萬和宮全力配合。活動端午節上午10時30分至下午5時在萬和宮前廣場及南屯老街登場，除了重頭戲的千人穿木屐踩街，還有多項結合傳統民俗與「童話狂歡趴」的精彩活動。

他說，萬和宮煮的麻芛湯、魚丸湯（魚丸由台中魚市場提供）及文昌公廟供應的粽子，當天上午10時30分及下午1時30分兩個時段發放，讓民眾品嘗。

萬和宮向農友訂購了330斤黃麻，今天大早冒雨採收，由數十位誦經團及導覽志工，挑揀黃麻嫩葉及嫩芽。蕭清杰偕常務董事陳阿水及董監事賴森崑、盧坤炳以及南屯區公所區長林秋萬、課長賴淑婷到場打氣。志工們還高舉麻芛歡迎說：「大家來萬和宮呷麻芛，端午節安康」

萬和宮兌，麻芛湯是端午節前後，南屯地區很有名氣的特色食材。煮麻芛湯，需要先將黃麻葉片去除葉脈、搓出苦水，搭配地瓜、小魚乾煮成「麻芛湯」，可以單純品嘗，葷、素都很適合。如果拌飯，同樣有不同口味及飽足感。

台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮迎接「2026南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動，今天有數十位志工，挑揀多達330斤麻芛葉，將在端午節當天煮成美味可口的麻芛湯，讓大眾品嘗。圖／萬和宮提供

端午節 粽子 台中市

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