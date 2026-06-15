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連3年爭取464萬整建台中栗林活動中心 地下室滲水受潮將解決

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心地下室滲水改善案」現場說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心地下室滲水改善案」現場說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

台中市潭子區栗林社區活動中心地下室長期滲水受潮，牆面油漆大片剝落、地磚隆起破損，立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集市府民政局、潭子區公所及地方代表辦理現勘說明會，爭取109萬元修繕經費，將全面改善地下室防水、地坪及牆面問題，盼讓有47年歷史的栗林社區活動中心煥然一新。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心地下室滲水改善案」現勘說明會，潭子區長劉汶軒、台中市政府民政局、栗林里長簡順雄出席，栗林社區發展協會理事長余鈴環及多位居民到場關心。

潭子區長劉汶軒表示，栗林社區活動中心興建於1979年，迄今已有47年歷史，是社區辦理課程、會議、講座及各項社區活動的重要場所。近年雖陸續修繕，但地下室仍存在牆面受潮、油漆剝落、地磚破損及局部隆起等問題，影響空間使用，也潛藏安全風險。區公所已提出115年度第二期修繕計畫，預計投入109萬元，辦理地坪防水工程、地磚重鋪及牆面油漆更新等工程，改善地下室整體環境。

里長簡順雄表示，栗林社區活動中心地下室長期受潮造成環境品質不佳，讓很多居民不願進入使用，也影響社區活動推展，感謝立委楊瓊瓔及市議員賴朝國持續協助爭取經費，讓活動中心得以分年分期逐步改善。余鈴環指出，社區發展協會經常利用活動中心辦理長青課程、健康促進及各類社區活動，期待地下室修繕完成後，提供更安全舒適的活動空間，吸引更多居民走進社區、參與活動。

賴朝國表示，近3年來在中央、地方攜手努力下，持續爭取經費辦理栗林社區活動中心結構補強及修繕工程。2024年度獲補助295萬元完成建築物結構補強，2025年度再獲60萬元辦理第一期修繕工程，如今再爭取115年度109萬元辦理地下室改善，3年累計投入經費達464萬元，盼逐步解決老舊建物問題，打造更優質的社區活動空間。

立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，社區活動中心是居民交流、學習及凝聚感情的重要據點，建物安全與使用品質不能打折。楊瓊瓔委員長期重視基層公共建設與社區發展，未來將持續協助爭取相關經費，督促工程順利推動，讓栗林社區活動中心環境更加完善。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心地下室滲水改善案」現場說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供
立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天辦理「潭子區栗林社區活動中心地下室滲水改善案」現場說明會。圖／立委楊瓊瓔辦公室提供

議員 楊瓊瓔 台中市

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