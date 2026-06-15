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影／雨下不停！「全台最爛路」投89線爆土石流 公所急籲勿上山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供
有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供

受鋒面及西南風影響，全台各地降雨，南投仁愛因雨勢不斷，有「全台最爛的路」之稱的投89線傳出多處道路災情，於18.2K、36.5K、46K等有土石流落石，已通報縣府搶修；公所表示，力行幸福巴士今天停駛，民眾非必要勿外出或上山。

投89線力行產業道路是力行、紅香等部落對外的重要聯絡道路，但因沿線多處邊坡地質脆弱裸露不穩定，幾乎逢雨必坍，路況欠佳，而有「全台最爛的路」之稱。近日山區連日降雨，該路線多處邊坡難擋雨勢又傳災況，再度造成道路災情。

仁愛鄉公所指出，由於仁愛山區持續降雨，投89線18.2K（力行三角點附近）昨天（14日）下午約2時30分發生土石流，且因崩坍源頭仍持續沖刷且雨勢不斷，土泥流量大，考量施工機具及人員安全，須待天候較穩定後再搶修處理。

另，投89線36.5K處同樣有土石流狀況，目前廠商已進場搶通，但現場持續清除中；46K處則有零星落石，也已通報縣府相關單位協助處理。

仁愛鄉長江子信說，山區雨勢不斷且道路邊坡不穩定，易有土石流或落石，為保障村民與司機安全，力行幸福巴士今天預防性停駛，恢復通車時間另行公告；同步通知村長請村民避免外出，民眾非必要勿上山，行車務必注意路況及落石風險。

有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供
有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供

有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供
有「全台最爛的路」之稱的投89線因雨勢不斷，該路線18.2K、36.5K、46K等有土石流或落石，雖已通報搶修，但公所仍呼籲民眾勿上山，以策安全。圖／仁愛鄉公所提供

土石流 落石 南投

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