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中市公益路招牌直墜砸車險傷人 市府依法查處要求改善
台中市西區公益路商圈的康是美門市，14日晚間傳出店家廣告看板，疑因不堪木質材料加上大雨腐爛掉落，砸中路旁停放車輛，所幸車內女乘客僅受驚無傷。台中市府表示，目前掉落物及具危險性的懸掛招牌已全數排除，道路已於今晨恢復正常通車，後續也依相關法規，查處業者。
6月14日晚間8時許，發生一起驚險的招牌砸車意外，位於公益路的康是美門市，大型木質廣告招牌疑似因連日大雨導致材質腐爛，突然崩落，當場砸中一輛停放於路旁轎車，幸好車內一名女性乘客經消防人員協助後平安脫困，毫髮無傷，有路口的監視器拍下案發時驚險一瞬間的過程，讓人看得驚呼連連。
都發局指出，案發時招牌突然掉落，並波及路旁停放車輛，消防人員確認現場無進一步崩塌風險後，隨即協助車內女乘客脫困，經救護人員初步檢視並無明顯外傷，也未波及其他民眾。後續人員受傷及車輛受損等相關事宜，將由業者依規辦理後續賠償。
都發局表示，昨日晚間已聯繫開口契約廠商進場處理，優先移除掉落面板及大型廢料，並於今日凌晨4時許完成外牆危險懸掛物拆除作業。初步研判，疑因連日豪雨造成招牌木質結構受潮、腐朽，含水量增加後不堪負荷而掉落。
都發局強調，將依招牌廣告及樹立廣告管理辦法及建築法相關規定依法查處，並要求業者限期改善，呼籲各商家定期檢視招牌及廣告物安全狀況，落實自主維護管理，共同維護公共安全。
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