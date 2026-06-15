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中市霧峰區聯合行政中心9月啟用 民政局長：舊廳舍基地轉型公共廣場

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府霧峰區公所因老舊，市府以「先建後拆」方式原地重建，新的「霧峰區聯合行政中心」1月已完工。圖／台中市政府提供
台中市政府霧峰區公所因老舊，市府以「先建後拆」方式原地重建，新的「霧峰區聯合行政中心」1月已完工。圖／台中市政府提供

台中市政府霧峰區公所因老舊，市府以「先建後拆」方式原地重建，新的「霧峰區聯合行政中心」1月已完工，目前正進行室內裝修，民政局今天宣布，預計今年9月底進駐啟用。舊廳舍則在拆除後，原基地則轉型為開放式公共廣場，打造兼具行政效率、育兒支持與居民休憩功能的全齡共享空間。

民政局長吳世瑋表示，霧峰區公所原廳舍自1973年啟用，因建物老舊、空間不足，加上歷經921地震，經專業鑑定建議拆除重建。市府導入「聯合行政中心」概念，投入逾7.2億元原地重建。

新行政中心位於公所現址旁，打造地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約1.2萬平方公尺，並由霧峰區公所與戶政事務所合署辦公，1樓更設置公共托育中心，整合行政洽公與育兒支持服務，實現「一站到位」的便民服務。

新行政中心因應周邊交通與停車需求，規畫地下及平面停車空間，提供汽車95格、機車98格，打造更友善、舒適且便利的公共服務環境。舊廳舍後續將拆除並轉型為開放式公共廣場，提供居民休憩、活動及交流使用，讓行政服務據點不只是辦公空間，更延伸為霧峰居民共享生活、凝聚地方情感的重要公共場域。

台中市政府「霧峰區聯合行政中心」1月已完工，戶政事務所合署辦公。圖／台中市政府提供
台中市政府「霧峰區聯合行政中心」1月已完工，戶政事務所合署辦公。圖／台中市政府提供

台中市政府「霧峰區聯合行政中心」1月已完工，目前正室內裝修。圖／台中市政府提供
台中市政府「霧峰區聯合行政中心」1月已完工，目前正室內裝修。圖／台中市政府提供

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