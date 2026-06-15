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台中公益路掉落招牌清除 市府依法查處要求改善

中央社／ 台中15日電

台中市西區公益路1家藥妝店昨晚外牆大型招牌掉落，警方緊急封鎖外線車道。台中市政府今天表示，經漏夜清理已全數排除，上午恢復正常通車，將依法查處及要求業者改善。

警方昨晚初步調查指出，掉落的廣告招牌包括藥妝店及緊鄰的超商招牌等，現場波及4部機車及1輛自小客車，所幸無人受傷。緊急封閉公益路掉落招牌路段外線車道，並通報相關單位清理。

台中市政府說明，事故發生後立即由消防局、警察局及都發局到場處理，現場除完成警戒管制及交通維護外，也同步展開安全評估及災後處置作業。目前掉落物及具危險性的懸掛招牌已全數排除，道路已於今晨恢復正常通車。

台中市都市發展局表示，案發時招牌突然掉落並波及路旁停放車輛，消防人員確認現場無進一步崩塌風險後，隨即協助受困女子脫困，經救護人員初步檢視並無明顯外傷，現場亦未波及其他民眾。後續人員受傷及車輛受損等相關事宜，將由業者依規辦理後續賠償。

都發局指出，昨晚隨即聯繫開口契約廠商進場處理，優先移除掉落面板及大型廢料，並於今天凌晨4時許完成外牆危險懸掛物拆除作業。初步研判，疑因連日豪雨造成招牌木質結構受潮、腐朽，含水量增加後不堪負荷而掉落。

都發局強調，將依「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」及「建築法」相關規定依法查處，並要求業者限期改善，同時呼籲各商家定期檢視招牌及廣告物安全狀況，落實自主維護管理，共同維護公共安全。

台中市 車道 超商

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