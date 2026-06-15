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癱瘓男為妻兒重新振作 犯保協會、台中慈濟醫院合作助復健

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
因重大傷害導致頸椎受傷、癱瘓的男子，歷經手術、加護病房與呼吸照護病房近4個月，返家後長期臥床，心情一度跌入谷底，犯罪被害人保護協會轉介至台中慈濟醫院復健。圖／台中慈濟醫院提供
因重大傷害導致頸椎受傷、癱瘓的男子，歷經手術、加護病房與呼吸照護病房近4個月，返家後長期臥床，心情一度跌入谷底，犯罪被害人保護協會轉介至台中慈濟醫院復健。圖／台中慈濟醫院提供

因重大傷害導致頸椎受傷、癱瘓的男子，經手術、加護病房與呼吸照護病房近4個月，返家後長期臥床，心情一度跌入谷底，也害怕再次住院。經犯罪被害人保護協會轉介至台中慈濟醫院復健，醫療團隊介入後，復健成效讓他重新看見曙光，他說為了妻兒要重新振作，人生不再迷茫。

台中慈濟醫院長期與犯罪被害人保護協會合作，協助被害個案獲得醫療照護與關懷支持。男子返家後臥床一個月，身體仍癱瘓不便，又面臨經濟壓力與一歲多幼子的照顧責任，身心都陷入低潮。

今年4月，台中慈濟醫院醫療團隊到宅訪視，復健醫學部主任蔡森蔚發現，他幾乎只能躺在床上，家人也缺乏照護經驗，急性期未能接受完整復健；但團隊評估，他的上肢功能與神經恢復仍有潛力，因此鼓勵他把握復健黃金期。

男子先住院治療壓瘡傷口，同步接受復健、排尿功能訓練與中醫針灸。原本幾乎無力的左手開始恢復握力，右手功能也逐漸改善，從完全臥床，到能自行翻身、練習輪椅移位，進步明顯，醫療團隊積極處理壓瘡，由整形外科主任楊超智清創，並鼓勵他持續加強上肢肌力；護理團隊也細心觀察傷口變化，讓他能安心投入復健。

犯保協會台中分會專員陳孟萱表示，協會持續陪伴案家，考量男子之妻還要照顧孩子，長期照護壓力沉重，因此透過與台中慈濟醫院及林坤賢律師合作，提供醫療與專業協助，希望陪他把握治療時機。

「剛開始住院住到害怕，也不想努力，現在躺在床上也會復健。」男子談起心態轉變，坦言曾因長時間無法動彈而消極低落，直到接受台中慈濟醫院復健後，感受到醫療團隊不斷鼓勵與陪伴，從翻身、床邊坐姿到自行推輪椅，一步步找回信心。想到妻兒仍在身旁，他提醒自己必須重新振作。

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