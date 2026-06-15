「英雄優惠」向軍警消致敬 雙人千元玩麗寶樂園再送摩天輪券

今天是警察節，為感謝警察長期守護地方治安及協助各項大型活動順利進行，麗寶樂園渡假區贈樂園門票給轄區台中市大甲警分局月眉派出所警察，也推出「英雄優惠」專案，軍、警、消雙人千元玩麗寶樂園，再送摩天輪搭乘券。

麗寶樂園渡假區即日起至12月31日推出「英雄優惠」專案。現職軍人、警察及消防人員憑在職證件及身分證正本，可享有專屬優惠。雙人方案1000元，即可擇一暢遊探索世界或馬拉灣，並獲贈天空之夢摩天輪雙人平日搭乘券；單人方案除可暢玩樂園及搭乘摩天輪外，再加贈300元渡假區禮券。

麗寶T11、T12 Hotel同步推出「前線守護．感謝有您」軍、警、消住房專案。雙人入住每晚3500元起，四人家庭房（兩大兩小）每晚4500元起，專案含早餐，更加碼贈送每位入住旅客一張樂園門票。