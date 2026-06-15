南投竹山堰塞湖 已自然溢流

南投縣竹山瑞龍瀑布園區上游加走寮溪因連日豪雨，發生邊坡崩塌，縣府前天得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，緊急成立緊急應變小組。昨現勘已出現自然溢流，初步評估「大規模崩塌風險較低」，但蓄水量仍達十萬公噸，將持續關注。

縣府前天接獲消防局通報，得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，跨局處成立緊急應變小組，同時聯絡竹山鎮公所及當地里長與鄰近土石流防災專員，依規定通報農業部農村水保署，昨會同相關單位現地勘查。

經評估，竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）邊坡崩塌，崩塌面積約一點二公頃、堆積土體約五萬立方公尺而形成堰塞湖。

所幸已經出現自然溢流並沖刷出水路，唯河道仍受土石堆積影響，上游仍有蓄水，初估蓄水量約十萬公噸。

縣府表示，初步評估崩塌坡面達岩盤層，因此再次發生大規模崩塌風險較低，若堰塞湖一次性潰決，推估下游河道水位抬升約七十公分，預判水流可經過加走寮溪順勢而下，流入清水溪。

而該堰塞湖下游，除了瑞龍瀑布園區外，瑞竹里也有一位住戶，當地里長已通知，必要時需撤離。

農業處與農村水保署南投分署也將持續監測掌握堰塞湖及河道變化，隨時採取必要應變措施，並設立相關警界告示。

縣府強調，將加強監測與預警，密切觀測水位變化，並及早疏散下游民眾至安全地點，呼籲民眾切勿進入加走寮溪河道及周邊區域活動等，以免因水位變化發生危險。