中區全國供佛齋僧大法會登場 6000法師領眾誦經、逾2萬信眾祈福

台中市宗教界年度盛事「第36屆中區全國供佛齋僧大法會」今天在台中國際展覽館隆重舉行，逾6000名法師及二萬名信眾齊聚一堂，眾人合掌誦經，祈求風調雨順、社會安定。現場法音繚繞，場面莊嚴殊勝。

法會由台中市三寶護持會主辦，上午以「供佛齋僧」拉開序幕，由法師領眾持誦經文，祈求風調雨順、社會安定、人心淨化。下午恭誦「地藏經」，並恭請果清長老主法「大蒙山施食超薦法會」，將功德迴向給現世父母，也為過去七世父母超薦，並祝願家庭和諧、社會祥和。

包括立法院副院長江啟臣、市議員沈佑蓮、吳瓊華、曾朝榮、曾威、民政局副局長陳寶雲、烏日區長林崇懿、中區全國供佛齋僧大法會主委果清長老、國際供佛齋僧大會主席明光長老等人均出席。

江啟臣致詞時，肯定法會連續舉辦36年，傳承佛教供佛齋僧傳統。他表示，面對國際局勢動盪、戰爭衝突與經濟不確定性，宗教是社會重要的精神支柱，感謝宗教界長期投入社會關懷，祈願百業興旺、人心安定。

陳寶雲代表市長盧秀燕出席表示，中區供佛齋僧大法會規模日益盛大，市府每年均提供行政協助，支持活動圓滿達成。期盼藉由法會持續推動正向宗教文化，帶動大眾重視家庭倫理，讓慈悲、感恩與祝福在社會延續擴散。

民政局補充，齋僧法會源自「佛說盂蘭盆經」中「目連救母」的典故，目連尊者為救墮入餓鬼道受苦的母親，以佛陀教導於僧眾「結夏安居」圓滿日供養十方僧眾。此一傳統延續至今，不僅象徵孝親、感恩與慈悲，也提醒大眾珍惜親情、心懷善念，透過供佛齋僧為父母祈福、為祖先超薦，傳遞慎終追遠與祝福平安的意涵。

「第36屆中區全國供佛齋僧大法會」今隆重舉行，法會主委果清長老（中）致詞。圖／台中市政府提供

「第36屆中區全國供佛齋僧大法會」今隆重舉行，立法院副院長江啟臣致詞。圖／台中市政府提供