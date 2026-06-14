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彰化市垃圾車變「娃娃車」 民眾一句話讓清潔隊超暖心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，穿梭街頭時相當吸睛。圖／彰化市公所提供
彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，穿梭街頭時相當吸睛。圖／彰化市公所提供

彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，穿梭街頭時相當吸睛，也幾乎成為市民日常風景。最近清潔隊收到一封手寫明信片，感到相當溫暖，將卡片分享在社群臉書社群上。

卡片上民眾表示自己每次上班心情都很糟，但當看到「超人」和「蠟筆小新」的垃圾車經過時，心情就會變好，並特別感謝辛苦的清潔隊員。

彰化市清潔隊指出，隊員將民眾丟棄的玩偶整理後吊掛在垃圾車上，隨著數量愈來愈多，逐漸形成特色景觀。自從將垃圾車、資源回收車改造成「娃娃車」後，明顯感受到嫌惡目光變少、燦爛笑容變多，不少民眾看到「娃娃車」時都會展現笑容，直呼「好可愛」。

過去許多不再被需要的玩偶，多半當作一般垃圾處理，清潔隊表示，現在完整的、無破損的玩偶，也可以進到試辦的回收系統，就像是棉被一樣再利用，將玩偶抽取成分做成燃料棒，提升循環再利用效益。

彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，有民眾謝卡片謝謝清潔隊讓他的心情變好。圖／彰化市公所提供
彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，有民眾謝卡片謝謝清潔隊讓他的心情變好。圖／彰化市公所提供

彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，有民眾謝卡片謝謝清潔隊讓他的心情變好。圖／彰化市公所提供
彰化市清潔隊的垃圾車與資源回收車，路上常可見掛滿大大小小舊玩偶，包括「超人」、「蠟筆小新」等角色，有民眾謝卡片謝謝清潔隊讓他的心情變好。圖／彰化市公所提供

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