南投竹山瑞龍瀑布上游驚現堰塞湖 積水已達10萬公噸

受持續豪雨影響，南投竹山瑞龍瀑布園區上游加走寮溪發生邊坡崩塌，縣府昨天得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，緊急成立緊急應變小組，但今天評估已出現自然溢流，且大規模崩塌風險較低，但蓄水量仍達約10萬公噸，將持續關注。

縣府指出，消防局昨天得知河道受土石堆積阻塞形成堰塞湖，縣府獲報後迅速成立緊急應變小組，同時聯絡竹山鎮公所及當地里長與鄰近土石流防災專員，並依規定通報農業部農村水保署，目前會同相關單位完成現地勘查及初步風險評估。

經評估，竹山鎮瑞龍瀑布園區上游加走寮溪（清水溪支流）邊坡崩塌，崩塌面積約1.2公頃、堆積土體約5萬立方公尺而形成堰塞湖，但現已出現自然溢流並沖刷出水路，唯河道仍受土石堆積影響，上游仍有蓄水，估蓄水量約10萬公噸。

縣府表示，初步評估崩塌坡面達岩盤層，因此再次發生大規模崩塌風險較低，若堰塞湖一次性潰決，推估下游河道水位抬升約70公分，水流經過加走寮溪經瑞龍吊橋將順勢下流至瑞興橋流入清水溪。

而該堰塞湖下游除了瑞龍瀑布園區外，瑞竹里有保全住戶1戶，民政處已請當地里長通知該里民必要時撤離，農業處與農村水保署南投分署也將持續監測掌握堰塞湖及河道變化，隨時採取必要應變措施，目前也已設立相關警界告示。

縣府強調，將加強監測與預警，密切觀測水位變化，並於溢流前及早疏散下游民眾至安全地點，同時再次呼籲，民眾切勿進入加走寮溪河道及周邊區域活動、戲水、溯溪等，以免因水位變化發生危險，有問題可洽1999或防災專線049-2222110。