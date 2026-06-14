台中單身聯誼19對配對成功只1人沒找到 他臨時被叫回公司加班

台中市政府民政局昨天和沙鹿區戶政事務所在台中市港區藝術中心舉辦「心動藝夏．緣定一生」單身聯誼活動，邀請39位單身男女參加，中市民政局長吳世瑋表示，活動成功促成19對參與者互表心意，配對率高達97%；工作人員說，原本報名40人，男女各20人，很有可能百分之百配對成功，但一名男子昨天報到前打電話告知，臨時被叫回公司加班。

局長吳世瑋表示，市府今年規劃5大興趣主題聯誼活動，盼透過多元、安心且具特色的交友平台，協助單身民眾勇敢踏出認識新朋友的第一步。這次沙鹿戶所特別選在海線重要藝文場館港區藝術中心舉辦，園區建築融合閩南合院意象，兼具古樸典雅與文化質感，並結合展演空間及戶外景致，營造舒適自在的交流氛圍。參加者在藝術、人文與浪漫元素交織的場域中自然互動，認識新朋友，也在具在地特色的藝文環境中留下難忘回憶。

沙鹿戶所主任彭增錠表示，港區藝術中心古樸典雅、充滿文化氣息，是適合留下初識回憶的浪漫場域。活動中特別設計「幸福取景」拍照任務，邀請參加者以港藝中心建築景致為背景，記錄自然互動與燦爛笑容；下午安排復古托特包手作體驗，選用具傳統文化風格的織錦布料，呼應港藝中心仿閩南合院的建築特色。

沙鹿戶所說明，此次活動促成19對參加者互表心意，為單身朋友開啟幸福契機。戶所祝福成功配對者能延續緣分，也鼓勵未配對成功者持續敞開心胸，把握認識新朋友的機會。

主辦單位說，這次活動報名40人，男女各20人，報到前，一名男子打電話告知，臨時被叫回公司加班，無法參加，昨天活動只有一名女子未找到配對對象。