洪翊桓驟逝留下職缺 彰化芳苑農會總幹事補選4強競爭

彰化縣農會4月27日率鄉鎮市農會總幹事洪翊桓赴英國進行農業考察，預計5月9日返台，未料在參訪期間驟逝，留下原定至2029年3月才屆滿的總幹事職缺，也讓地方農會權力版圖再度掀起角力。彰化縣府目前已啟動候聘遴選程序，共有4人完成登記，形成4搶1局面。

此次登記人選包括前國民黨中常委謝坤宏、現任代理總幹事辜怡甄、前信用部主任吳俊昇，以及上屆以1票之差落敗的國中教師謝永成。由於芳苑鄉農會長年營運穩健、財務狀況佳，總幹事職位向來被視為地方重要布局，因此這次補選也格外受到地方關注。

地方人士分析，最受矚目的仍是謝坤宏，他出身農會家族，父親為已故前台灣省農會總幹事謝國雇，妹妹則是前縣議員謝彥慧，在地方農會與政壇均有一定影響力。據了解，上屆總幹事遴選時，洪翊桓能以5比4驚險勝出，背後即有謝家系統力挺，如今謝坤宏親自投入戰局，也被外界視為有備而來。

不過，其餘參選者同樣各具實力，代理總幹事辜怡甄熟悉農會運作，具行政延續優勢；吳俊昇則長期待過信用部，擁有金融專業背景；至於謝永成上屆曾獲前總幹事謝介民支持，最終僅差1票飲恨，這次再度參戰，也讓選情增添變數。

彰化縣府農業處表示，登記作業已於5月29日完成，後續將辦理資格審查，並將合格名單送交農業部進行面談及評定。待取得候聘資格後，再由芳苑鄉農會召開理事會投票，9席理事中須取得至少5票支持，才能正式出任總幹事。