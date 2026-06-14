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亞洲盃化妝眉藝冠軍她幫癌友紋眉找回自信 水墨畫展實現自我
「墨韻芳華-台中市華藝女子畫會會員聯展」，即日起至7月5日在台中市葫蘆墩文化中心展出，會員之一的林卉芝，
曾奪亞洲盃時尚造型創意競賽「半永久化妝眉藝組」、「眉型素描設計圖組」雙料冠軍；她為癌友紋眉找回自信；這次參加畫展，想展現自我，實現心中的美與藝術。
林卉芝今年60歲，高職唸建築科，55歲重返校園就讀弘光科大妝品系二技專班，想為掉毛的癌友紋眉，重新找回自信，畢業後投入水墨畫的世界，想挑戰開個人畫展。
林卉芝說紋眉與繪畫都是藝術，她因緣際會認識許多癌友，發現癌友因化療而毛髮脫落，許多人沒有眉毛，因外形變化而喪失自信心，想紋眉又怕影響健康。
她55歲重返校園，就讀弘光科大妝品系二技專班，希望找出不傷身，還能讓眉毛變好看的方法，造福癌友。當時因家中長輩跌倒，要照顧家庭及課業兩頭忙，一度想放棄休學，當時指導她的副教授施珮緹的鼓勵，順利完成學業，多次代表學校參加國際競賽，拿下2021亞洲盃時尚造型創意競賽「永久化妝眉藝組」、「眉型素描設計圖組」雙料冠軍等多項大獎，為國爭光。
林卉芝找到利用植物色乳，在不敷麻藥，不傷及真皮層的紋繡眉方式，為沒有眉毛的癌友，或因紋壞眉要改正的朋友重新找回漂亮的眉毛，為患者重新建立自信心。
林卉芝4年前開始學習水墨畫，加入台中市華藝女子畫會，這次首次參與會員聯展，展出2幅作品，一幅是白色的孔雀、一幅是色彩斑爛的孔雀，她的目標是將來能開個人畫展。
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