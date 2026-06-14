旱溪豐原阿勃勒道完工啟用 兼具散步、運動和騎自行車賞景

為提升豐原區旱溪沿岸步行環境及休憩品質，台中市政府觀光旅遊局爭取內政部國土管理署補助2350萬元，辦理「豐原區朝陽橋至南陽橋防汛道路人行改善工程」，近日已完工啟用。全面優化旱溪左岸防汛道路人行空間，並於道路兩端設置「人行優先區」及導引牌面，打造兼具安全、休閒及景觀特色的「旱溪豐原阿勃勒道」。

台中市觀旅局長陳美秀表示，旱溪河岸兩側是豐原地區重要的散步、運動及自行車騎乘空間，沿岸遍植阿勃勒，每逢花季金黃色花海綻放，形成極具地方特色的景觀廊道，吸引民眾休憩賞景。既有防汛道路人行空間及相關設施使用多年，部分鋪面老舊、通行動線及安全設施不足，因此市府推動改善工程，提升沿線通行安全及整體景觀品質。

觀旅局表示，工程針對既有人行道及道路鋪面全面更新改善，新設雙側欄杆，提升步行及騎乘自行車安全；另同步辦理地坪彩繪工程，整體鋪面更新與景觀美化；工程也納入無障礙設施改善、導引系統優化及休憩節點整理，全面提升步行舒適性與動線完整性。

「金谿橋至朝陽橋」第二期改善工程近日也獲內政部國土管理署核定補助經費1920萬元，目前正辦理委託設計招標作業，未來將串聯旱溪沿岸步行與休憩空間，逐步建構更完整、安全且友善的水岸景觀廊道，提供市民更優質的休憩體驗。

完工後有效改善旱溪左岸既有通行環境，將進一步串聯右岸豐原大道人行空間及沿線休憩據點，完善旱溪沿岸整體步行與自行車路網系統。「旱溪豐原阿勃勒道」名稱結合旱溪水岸特色與阿勃勒花景意象，展現豐原在地景觀特色，也象徵市府持續推動人本環境與水岸休憩空間改善成果。