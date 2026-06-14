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會展經濟 交通塞爆 台中出招疏導

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市政府在台中國際會展中心周邊布設停車資訊看板，便利民眾快速確認停車訊息。圖／台中市政府提供 趙容萱
台中市政府在台中國際會展中心周邊布設停車資訊看板，便利民眾快速確認停車訊息。圖／台中市政府提供 趙容萱

台中國際會展中心今年三月開幕以來，吸引逾一三七萬人次參觀，加上周邊綠美圖等大型場館啟用，開展期間周邊交通塞爆、找不到車位惹民怨。台中市交通局昨宣布，近期已設置四十三面停車場導引標誌，並釋出一○二一格機車位，降低駕駛人找車位與繞行。

經發局統計，台中國際會展中心開幕迄今創造逾六五○億元商機，今年預計舉辦超過五十五場展覽，展現台中會展經濟強勁發展動能。

交通局長葉昭甫說，為疏導大型活動期間車流運作，交通局已優先完成黎明路與中科路口、凱旋路口，以及凱旋路與環中路口、僑大路口等重要節點交通號誌時制調整。未來水湳轉運中心啟用，配合周邊主要幹道道路條件調整綠燈秒數與運作模式。

停管處長周志遠說，因應日益增加的機車停車需求，交通局推動汽機車分流措施，在「經貿6」新增三一八格、「經貿8」新增七○三格專屬機車位。

交通局提醒，民眾可透過交通局「台中交通網」Ａｐｐ景點周邊停車場功能，查詢即時剩餘車位。台中國際會展中心官網「交通資訊」專區有周邊停車場剩餘車位查詢。

交通局補充，交通與停車空間提升措施，兼顧大型活動旅運需求、機車停車權益及中央公園與會展中心周邊交通安全，持續監測水湳經貿園區周邊車流與停車動態，適時調整交通配套措施。

停車場 台中 台中市 會展產業

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