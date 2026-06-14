會展經濟 交通塞爆 台中出招疏導

有「建築界奧斯卡」之稱的全球卓越建設獎近日在奧地利維也納頒獎，桃園市政府以大湳森林公園、中壢一號社宅拿下一金一銀佳績，台中市政府今年也以太平育賢二、三期好宅和綠空鐵道軸線拿下一金一銀，消息傳回國內，二地市府都為之振奮。

2026-06-14 00:00