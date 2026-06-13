彰化慶端午鄉鎮忙辦活動 陸上划龍舟有競賽獎金最受歡迎

再過一周就是端午節，彰化縣溪州、田中的鄉鎮公所把握過節前最後一個周末，舉辦包粽、陸上划龍舟等應景活動，溪州鄉長江淑芬公開說要送參加者每人「兩粒（力）─活力和體力」，不過活動結束前送兩粒粽，民眾都笑說，差一點以為鄉長只送「兩力」。

溪州鄉公所廣場的舞台區由「小魚兒劇團」演出白蛇傳，鄉公所設計適合親子參加的粽子套圈圈、立蛋、投壺等趣味闖關和手作DIY，放置大型氣墊城堡專供兒童遊玩，最受歡迎的是陸上龍舟競賽，第一名獎金3千元，吸引親子和社團分組15隊報名，加油喊聲震天。「粽是為鄉親」結合公益，鄉內低收入戶收到財團法人彰化縣私立秀和慈善事業基金會捐贈201盒肉粽禮盒，及鄉公所贈送每戶1箱黑米露。

2026粽情田中慶端午─環境保護宣導暨慶祝端午節活動，壓軸活動是陸上龍舟錦標賽，26支隊伍通過一夾就粽、搶救屈原大作戰．龍吟虎笑3關，考驗推疊、投擲的準度及喊出「田中家芬 幸福滿分」達90分貝，即可過關，平和里隊、梅州里隊、頂潭里隊分數分居前三名。會場還有香包手作DIY、創意啦啦隊競賽、全體立蛋，活動在田中各里家政班現場包粽子，供民眾觀摩及品嘗畫下好看、好玩、好吃的句點。