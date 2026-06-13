10年愛心如一日 「二林四鄉鎮呷透透」捐粽家扶累計破2萬7千顆

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」一連10年募集愛心粽捐贈社福團體，今送2048顆粽子到彰化家扶中心二林服務處，彰化家扶統計收到「二林四鄉鎮呷透透」累計2萬7488顆粽子，受扶助兒少齊聲說「謝謝林叔叔」，場面溫馨。

「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱今駕駛小貨車送愛心粽，彰化家扶二林服務處社工分批搬上二樓的捐贈典禮會場，鎮長蔡詩傑以二林鎮大家長身分代表這個社團捐粽給家扶，回贈感謝狀給林煌凱，彰化家扶扶幼委員會主委李世湧夫婦、輔導主委辜福榮出席觀禮。

林煌凱說，最初只是希望弱勢家庭也能安心過節，2016年第一次在臉書募集愛心粽就募到3090顆，新冠疫情期間本來擔心傳染病會衝擊網友參與熱度，沒想到2021年至2022年各募到5500顆、5850顆；疫後原物料持續上漲，俄烏開戰、美伊衝突讓物價有漲無跌，未料網友依舊熱情響應，今年約一周就達標。

林煌凱又說，一周後陸續有網友表達要贊助愛心粽，他說明依據公益社團需求訂出目標，過猶不及都不好，達標就好，建議改為支持社團內其它公益活動，例如過年前認捐年菜。獲網友認同。

彰化家扶主任王震光表示，林煌凱在臉書社團發起愛心粽募集活動，今年募集400串、3200顆愛心粽，其中2048顆捐給彰化家扶，將發送二林、埤頭、竹塘、芳苑及大城等五鄉鎮受助家庭，10年累計捐贈2萬7488顆愛心粽給家扶，令人感動。

除了五鄉鎮50對親子代表到場，認捐愛心粽的縣議員洪騰明、陳一惇服務團隊，及長年捐款幫助家扶的立法委員兼謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳯受邀出席，共同觀看捐贈愛心粽十年紀錄片，都對林煌凱的堅持豎起大拇指說「讚」。

彰化家扶中心兒少很高興收到臉書社群「二林四鄉鎮呷透透」募集和捐贈愛心粽。記者簡慧珍／攝影

立法委員謝衣鳯兼謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長，長期捐款幫助彰化家扶中心，出席贈送愛心粽活動。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮長蔡詩傑（左）代表「二林四鄉鎮呷透透」捐贈粽子給彰化家扶中心。記者簡慧珍／攝影