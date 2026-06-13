落實幸福實踐手冊 「青廉飆舞．閃耀后里」嘉年華登場

為落實台中市政府幸福實踐手冊，台中市后里區公所13日在后里區立活動中心舉辦「青廉飆舞．閃耀后里」-淨零減碳嘉年華的活動。整個現場約有500位青年學子「聯誼」競賽，呈現出青春閃耀氣氛。

台中市政府民政局長吳世瑋及政風處長林煥淳代表市長盧秀燕致詞時表示，這是為落實台中市政府幸福實踐手冊與法務部廉政署政策的教育性宣導活動。

活動以「誠信倫理．幸福臺中」、「廉潔永續．守護幸福」，結合聯合國SDGs（Sustainable DevelopmentGoals）第12、15、16項目標為主題，來達成廉潔教育扎根及誠信品格教育，以及實行循環經濟與強化綠能誠信治理宣導，深耕綠能誠信，一起構築幸福家園。

青少年是國家未來的主人翁，透過活力飆舞展現青年學子「奔向廉政」，齊心建構幸福宜居城願景。

活動中加入了聯合國SDGs目標第12項促進綠色經濟、15項保育及永續利用，倡議「淨零減碳」觀念，也結合AI科技智慧連結環保體驗，活動內容非常豐盛。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、陳清龍，市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊、謝志忠等人或服務處均派代表與會。

另外，市府秘書處長謝佳蓁、市政顧問及民政顧問、台中市后里區戶政事務所主任施勇全、后里區農會總幹事陳清琪、清潔隊長曾錦煊，以及后里區各里里長也都出席盛會。

整個現場青春舞動閃耀歡悅，AI科技智慧體驗大排長龍。活動有包括后里國中、后綜高中及鄰近學校豐陽國中、潭秀國中、常春藤高中、臺豐原高商、大甲高中、內埔國小學等學校參與，沙鹿國中、四張犁國中、光復國中小、光德國中、漢口國中、台中市地方教育輔導團科技領域分團協辦共襄盛舉。

台中市政府教育局政風室（廉政志工）與社團法人臺灣省大專青年服務協會、后里區衛生所、植藝師林瑞玲等所設置。

后里在地的18位里長也都參與，隨著音樂的響起，大家齊力舞動身心，呈現出最幸福宜居的畫面。這是專業級的青年高中、妙璇舞蹈團、台灣原住民喜裂克文化藝術團在現場示範演出所展現出的閃耀效果。

此次活動採公私協力辦理，結合產官學合作模式，由后里區公所統籌策劃，邀請包括洪嫦嚀教授、徐又非教授、簡如君教授、洪淑玲主任及劉于瑄老師擔任評審；並經中興大學教授林仁昱與施沛潔藝術指導，音樂家卓芳儀、張詠晴、洪伶慈、林妍茹、台灣攝影學會攝影師劉義安、三原ㄕㄜˋ創意攝影工作室、旭日音樂老師等共同策劃公益演出，表演內容精彩，現場掌聲不斷。

后里區長賴同一表示，感謝眾多的協辦單位機關學校共同參與，藉由此次活動意象將營造出「奔向青廉」的整體效果，也納入「AI科技智慧」體驗，后里區清潔隊與植藝師林瑞玲讓學生與民眾學習物品重複利用，垃圾分類及減少商品過度包裝，實行循環經濟與強化綠能誠信治理，廉能永續宣導。

同時也希望透過此次「青廉飆舞．閃耀后里」活動，落實法務部廉政署政策，能鼓舞學生們在歡樂中增進廉潔價值的認知，以柔性傳導方式向公眾宣傳倡廉反貪、反霸凌、勇於吹哨的重要性，及深耕綠能誠信意識等，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。

「青廉飆舞‧閃耀后里」淨零減碳嘉年華於后里區立活動中心熱鬧登場。圖／后里區公所提供