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江啟臣出席台中端午送暖 盼企業拋磚引玉傳遞溫情
端午節將近，台中有社福團體結合善心企業今天發送愛心餐盒與粽子予弱勢民眾，立法院副院長江啟臣出席時表示，相信公益精神能夠拋磚引玉，大家一同幫助需要的人、共同感受溫情。
活動由台中市普聖慈善功德會、正直村生機食品連鎖店、瑞優科技公司等單位合作，今天在台中東區普聖宮共發送逾500份餐盒與粽子，江啟臣、中國國民黨籍立委羅廷瑋與地方民意代表等人皆出席。
江啟臣會中致詞時表示，今天發送的愛心餐，相信不只溫暖人，也讓弱勢家庭能夠感受到溫情，他長期鼓勵企業能夠回饋社會，相信透過社福團體與善心企業的公益精神，能夠拋磚引玉，大家一同幫助所有需要的人。
普聖宮宮主吳敏誠說，他出身辛苦，便決定有能力要幫助大眾，廟方已連9年推動發放愛心餐盒，從每月500份到現在每天都會發放，每月已送出逾1.1萬份，感謝有善心企業加入響應。
正直村創辦人李思凡表示，看到普聖宮長期從事公益，深受感動，也一同加入，公司從台中起源，期盼能一同回饋社會，讓更多人感受溫暖。
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