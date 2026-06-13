最萌即戰力出動！太平「萌警」騎哈雷好帥 體驗爸媽工作日常

最萌小小即戰力出動！台中市警局太平分局今舉辦專屬分局員警與家屬的「小小警察體驗營」，25名就讀幼稚園小朋友換上帥氣制服，化身「萌警」，騎上小哈雷、學著按捺指紋辨識，與警爸、警媽們一同體驗警察工作日常。

今天活動在下午1時30分登場，活動闖關中，「萌警」們學習認識各項警用應勤裝備、按捺指紋辨識、騎乘超炫小哈雷機車及在模擬指揮交通以及學習「車輛慢看停、行人停看聽」等路權觀念，最後宣導阻詐、識詐及婦幼安全宣導，發言超踴躍、認真專注程度破表。

太平警分局分局長李珏民表示，警察同仁平日投入各項治安工作，其中的辛苦絕非外人所能理解，感謝所有警眷的支持與包容，也希望透過這活動讓孩子心中植下正向的人生觀，最後鼓勵員警在放假時可以多重視家庭經營與關心子女發展。

台中市警局太平分局今舉辦專屬分局員警與家屬的「小小警察體驗營」。圖／警方提供