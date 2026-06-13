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影／卓榮泰視察南投治水火力旺 點名前瞻、財劃法連環開砲在野黨

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰今天赴南投視察治水建設，除聽取工程簡報外，也針對統籌分配稅款、中央總預算及財政收支劃分法等議題發表看法。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰今天赴南投視察治水建設，除聽取工程簡報外，也針對統籌分配稅款、中央總預算及財政收支劃分法等議題發表看法。記者黃仲裕／攝影

行政院長卓榮泰今天前往南投縣視察外轆排水及貓羅溪治理工程，要求水利單位加速施工，力拚原訂118年5月完工的工程提前至3、4月完成，同時批評在野黨，過去杯葛前瞻基礎建設預算及延宕中央總預算審查時「丟麵粉」，現行制度已造成部分縣市分配不公，呼籲立法院支持行政院版財政收支劃分法修法及統籌分配稅款方案。

卓榮泰表示，近期西南氣流及梅雨帶來降雨，各地都須提高警覺，目前較大雨量多落在水庫集水區，但仍要做好防災整備，避免發生水災及農損。

他指出，113年凱米颱風造成南投市內新里、營南里約8.6公頃淹水，中央災後迅速盤點需求，並於同年8月核定12.3億元推動外轆排水及貓羅溪治理工程，希望透過整治縮小淹水面積、加快退水速度並提升防洪安全。

依規畫，工程已完成設計，預計今年底發包、118年5月完工。不過卓榮泰認為，5月已接近梅雨季，要求相關單位加快進度，盡量提前至3、4月完成，以降低防汛風險。工程將增設抽水站、閘門、分洪箱涵及滯洪池，預估完工後可減少約20公頃土地受淹水影響。

卓榮泰也藉機回顧前瞻基礎建設計畫，指出106年至114年間中央投入16.8億元改善南投排水工程，保護長度約2.83公里。他表示，當年前瞻預算在立法院審議時遭激烈反對，如今各地方卻紛紛爭取更多建設經費，「不要像前瞻預算一樣，通過時很困難，通過後大家很歡迎」。

針對南投縣副縣長王瑞德提到土地取得經費增加，卓榮泰表示，將請相關單位查明，也會了解近年中央增加地方統籌分配稅款的運用情形。他說，希望地方把增加的財源用在重大建設及公共需求，並了解是否真的連增加的用地取得經費都難以負擔。

卓榮泰也批評中央總預算審查延宕，表示行政院第一預備金、第二預備金及災害準備金至今尚未完成審議，恐影響災害應變，目前行政院已開始編列116年度總預算，115年度預算卻還沒通過，未來恐出現兩個年度預算案同時在立法院審查的情況。

他最後呼籲立法院支持行政院版財政收支劃分法及統籌分配稅款調整方案，認為依行政院版本重新調整中央與地方財政分配，才能改善現行制度造成的縣市不公平問題，也有助消除地方對財源分配的疑慮。

行政院長卓榮泰今天前往南投縣視察外轆排水及貓羅溪治理工程，要求加速施工，並盼工程提前完工，以降低汛期淹水風險。記者黃仲裕／攝影
行政院長卓榮泰今天前往南投縣視察外轆排水及貓羅溪治理工程，要求加速施工，並盼工程提前完工，以降低汛期淹水風險。記者黃仲裕／攝影

卓榮泰 南投 治水

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