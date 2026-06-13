影／視察外轆排水治理工程 卓榮泰：治水見初步成效

行政院長卓榮泰今天前往南投縣視察外轆排水治理工程時表示，中央透過前瞻基礎建設計畫持續推動治水工程，其中南投地區排水改善工程編列16.8億元經費，改善長度約2.83公里，盼進一步降低淹水風險，提升防洪能力。

卓榮泰表示，近幾周受到西南氣流及梅雨影響，全台各地陸續出現降雨，所幸雨量多集中在水庫集水區，有助水情穩定，但中央仍將提高警覺，做好各項防災整備與應變措施，盼將災損及農損降至最低，讓民眾安心生活。

他指出，此次前往南投視察外轆排水工程，主要是希望解決當地長年以來的淹水問題。以113年凱米颱風為例，當時淹水面積約達8.6公頃，後續透過治理工程改善排水能力，未來將持續檢視是否能達成最小淹水面積、最快退水速度及最高安全標準等目標。

卓榮泰也提到，前瞻基礎建設計畫推動初期曾在立法院引發激烈爭論，但最終順利通過。隨著各項建設陸續推展，不少地方政府也希望中央持續擴大相關投資規模。

他表示，中央在評估各地需求後持續投入治水建設，目前已逐步展現初步成效，未來仍將依據各地實際需求推動相關工程，提升整體防洪韌性。