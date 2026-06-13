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交通塞爆惹民怨！台中國際會展中心人潮破137萬 交通局祭2大招救火
台中國際會展中心今年3月開幕以來，吸引逾137萬人次參觀，加上周邊綠美圖等大型場館啟用，開展期間周邊交通塞爆、找不到車位惹民怨。台中市交通局今宣布，近期交通配套再升級，設置43面停車場導引標誌，並釋出1021格機車位，降低駕駛人找車位與繞行。
經發局統計，台中國際會展中心今年3月23日開幕以來，吸引逾137萬人次到訪，創造逾650億元商機，今年預計舉辦超過55場展覽，展現台中會展經濟強勁發展動能。
交通局長葉昭甫說，為疏導大型活動期間車流運作，交通局已優先完成黎明路與中科路口、凱旋路口，以及凱旋路與環中路口、僑大路口等重要節點交通號誌時制調整。未來水湳轉運中心啟用，配合周邊主要幹道道路條件調整綠燈秒數與運作模式，維持道路順暢及大型活動交通應變能力。
停管處長周志遠說，因應日益增加的機車停車需求，交通局推動汽機車分流措施，在「經貿6」及「經貿8」兩處停車場畫設專屬機車停車區。其中，「經貿6」新增318格機車位，「經貿8」新增703格機車位。
交局局提醒，民眾可透過交通局「台中交通網」APP景點周邊停車場功能，查詢即時剩餘車位。台中國際會展中心官網「交通資訊」專區提供周邊停車場剩餘車位查詢。
交通局補充，交通與停車空間提升措施，兼顧大型活動旅運需求、機車停車權益及中央公園與會展中心周邊交通安全，持續監測水湳經貿園區周邊車流與停車動態，適時調整交通配套措施，展現市府推動智慧交通與城市建設的新里程碑。
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