交通塞爆惹民怨！台中國際會展中心人潮破137萬 交通局祭2大招救火

迎戰618購物節消費熱潮，知名內衣大廠EASY SHOP攜手年度品牌好友、中職啦啦隊女神「短今」昨起一連3天在台中總部舉辦內衣祭，結合短今專屬寵粉會、娛樂體驗、激省廠拍嘉年華、限定市集及618年中慶優惠等，吸引大批粉絲到場同樂。

2026-06-13 09:57