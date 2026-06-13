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中市斥資2.4億 將打通福順路解中榮周邊塞車

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市政府斥資約二億四千萬元，將打通台中榮總周邊的西屯福順路，預計七月開工。示意圖。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資約二億四千萬元，將打通台中榮總周邊的西屯福順路，預計七月開工。示意圖。圖／台中市政府提供

台中榮民總醫院停車位長期一位難求，被形容「比掛號還難」，車流外溢至西屯福瑞社區，造成巷弄壅塞與居民生活困擾。市府宣布斥資約二億四千萬元打通福順路，預計七月初動工，盼紓解就醫與通勤車潮壓力；附近居民得知後，直呼「終於要擺脫交通黑暗期了」。

台中榮總每日門診量逾萬人次，院內停車位僅約八百多格，長期一位難求，院方順勢推出付費一百元代泊的「代客泊車就醫」服務，顯示停車需求遠超負荷。

福瑞里長林添憶表示，平日上下班尖峰時段，等候進台中榮總停車的車流甚至回堵大排長龍，造成台灣大道壅塞；車輛更轉入社區道路尋找車位，導致巷弄長期壅塞，居民生活受到明顯干擾，地方多年來持續爭取福順路打通，終於要動工了。

市議員黃馨慧指出，東大路周邊人流密集，且台中榮總第三醫療大樓新建中，但福順路段長期未打通，導致車輛被迫繞道，尖峰時段車流大排長龍。她二○二一年起推動相關工程，歷經公聽與協調，終於在二○二四年取得土地使用共識與意願書，工程預計將在今年七月動工。

建設局長陳大田表示，福順路目前福瑞街至東大路間仍有約二百一十五公尺未開通路段，車輛需繞行周邊道路，影響整體通行效率。市府已完成規畫設計及用地取得作業，工程將於七月初進場施作。

他指出，該工程總經費約二億三千九百八十五萬餘元，將新闢長二百一十五公尺、寬十五公尺道路，並施作排水設施、交通標線及照明設備。福順路打通之後將串聯東大路與福瑞街，有助分散台中榮總周邊車流，改善周邊交通壅塞，提升區域生活品質。

台中榮總 停車位

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