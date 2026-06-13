彰化市藍基層現分歧 衝擊彰縣長選情

彰化縣長選戰進入整合關鍵期，國民黨在彰化市提名遲未定案引發內部角力，基層動員分歧風險升高，地方憂心外溢效應衝擊縣長選情；民進黨則提前完成市長布局，藍綠票倉對峙態勢成為勝負關鍵。

彰化縣長選戰藍綠陣營參選人皆面臨黨內協調與知名度擴張考驗，大環境氛圍仍是勝負主軸，但北彰化組織盤整成果，以及彰化市、員林市等大票倉提名是否穩定，牽動選情走向。

彰化縣人口逾百萬，其中彰化市人口接近二十二萬，長期呈現藍大於綠結構。不過國民黨在彰化市長提名至今仍未定案，代表會主席陳文賓與縣議員温芝樺皆堅持參選，黨內整合陷入拉鋸。地方憂心，一旦走向分裂，恐重演過去失守彰化市情況，並對縣長選情產生外溢效應。

地方人士指出，目前已有里長連署支持陳文賓，甚至傳出若黨中央未徵召陳文賓，不排除組成「反魏聯盟」，拒絕支持國民黨縣長參選人魏平政，整合壓力升高，讓縣黨部遲遲難以拍板人選。

相較之下，民進黨在彰化市已提前完成布局，今年一月即拍板縣議員黃柏瑜參選市長。黃柏瑜具英國劍橋大學碩士學歷，年輕與國際形象，具話題性，並肩負延續綠營在彰化市執政版圖任務，目前黨內資源已全面挹注，陸戰與空戰同步展開。

藍營人士評估，若陳文賓與温芝樺持續堅持參選，形成「三腳督」局面，確實可能對國民黨縣長選情造成局部牽動。然而，過去選舉經驗顯示，即便市長層級出現分裂，縣長選舉仍多由國民黨勝出，顯示基本盤仍具韌性。

魏平政屬空降型參選人，起步較晚、地方知名度仍待提升，在仰賴地方組織動員與「小雞帶母雞」選戰結構下，一旦黨內整合不明朗、基層系統無法整合，對縣長選情的衝擊恐進一步放大。