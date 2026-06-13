提名卡關 藍彰化市長人選 整合添變

國民黨彰化市長提名僵局延燒，縣黨部提名小組昨天開會後仍無法化解分歧，決議將提名權全數交由中央黨部處理。地方人士分析，這代表地方協調已宣告失敗，中央接手後無論提名誰，都可能面臨另一方反彈，藍營整合仍充滿變數。

國民黨彰化市長登記參選者有縣議員温芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓，温芝樺主張依制度透過民調決定人選，陳文賓則認為應由黨中央直接徵召或開放競選，雙方無法取得共識，昨天提名小組開會決議，國民黨縣黨部主委蕭景田表示，由於雙方對提名方式意見分歧、落差過大，提名小組決議將提名權交由中央黨部處理。

蕭景田指出，縣黨部先前兩度協調仍未能進入初選民調程序，主要是不希望提名其中一方後造成黨內裂痕，影響後續整合。他坦言，把提名權交由中央，是「沒有辦法的辦法」。

國民黨下屆彰化市長提名陷入僵局，彰化市代會主席陳文賓（中）要求黨徵召他或開放參選。記者林敬家／攝影

陳文賓說，縣黨部無法完成協調，持續內耗對國民黨不利，因此交由中央拍板。他說，黨中央已承諾將以「最大勝選考量」作為提名依據，已有多名里長連署支持他參選，希望中央能聽見基層聲音。對於外傳若未提名他，部分里長可能拒投國民黨縣長參選人魏平政，陳文賓則回應，「這不是我所希望看到的」。

温芝樺表示，始終期盼透過制度產生最具勝選實力的人選，讓支持者信服，也讓黨內更加團結。她尊重提名小組決議，希望中央盡速定案，避免基層等待與不安，最重要的是凝聚力量、團結贏回彰化市。

地方人士分析，彰化市長提名遲未拍板，縣黨部或有「以時間換取空間」的考量，中央接手後若未能兼顧勝選與整合，仍可能引發敗方不服，甚至演變為藍營分裂或形成三腳督局面，不排除重演過去提名爭議，再添選情變數。

民進黨彰化市長參選人黃柏瑜則表示，對國民黨家務事不多做評論，自己仍按既定步調經營基層，未來將與黨籍縣長參選人陳素月合作，以「縣市同心」策略推動彰化市發展。