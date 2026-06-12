彰化縣生命園區將鑽探地質 反火葬場協會插旗表達不滿

彰化縣生命園區（火化場）興建工程今年5月下旬發包，縣政府將進行地質鑽探，今和包商現勘場址，社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會趕到插旗抗議，誓言絕不放棄反對興建火葬場。

縣政府發包生命園區工程，確定今年內取得建築執照，及協調五大管線開挖期程，預定在縣長王惠美卸任前舉行動工興建典禮，終結彰化縣是全台唯一沒有火化場的歷史紀錄。縣政府工務處、民政處人員和包商今勘查生命園區現況，引起注意，反火葬場協會成員迅速趕到，在園區用地外圍插旗，表達不滿縣政府獨斷斷行。

彰化縣二林芳苑反火葬場協會指出，彰化縣人口逐年減少，已無迫切需要興建火葬場，縣政府違反民意，強行選定芳苑鄉與二林鎮的交界處興建火葬場，將造成空氣、汙水等汙染，危害當地農畜產品，舉辦形式上的說明會做表面功夫，根本沒與在地居民真正溝通，火葬場動工當天協會將發動抗議。

反火葬場協會也表示，進行中的行政訴願照常跑流程，環境部雖延遲兩個月審查，但協會不放棄，仍盡力透過行政救濟設法阻止興建火葬場。

彰化縣生命園區（火化場）位在芳苑鄉草湖村的縣有地，緊鄰芳苑鄉生命園區，面積合約1.98公頃，縣政府以總金額約2億8千萬元發包，將興建複合性殯葬設施。