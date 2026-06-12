僅11人參加！台中大里危老說明會太冷清挨批「自嗨」都發局說話了

台中市都發局「危老加速重建輔導團」今天上午在大里區內新里活動中心舉辦說明會。市議員張芬郁質疑，現場民眾只來11人，未來老宅延壽也將辦說明會，不能只是「自嗨」。都發局表示，老宅延壽將舉辦100場說明會，會強化宣傳。

張芬郁表示，內政部不動產資訊平台統計今年第1季，台中市逾30年老宅有逾61.7萬戶，超過全市住宅的五成，其中大里、霧峰共有逾5.8萬戶，都超過六成。

張芬郁指出，危老重建、老宅延壽議題受重視，她一再要求都發局下鄉宣講，都發局成立「危老加速重建輔導團」委託建築師公會在今年5月至7月借用各區里活動中心將舉辦20場次說明會。

張芬郁質疑，目前完成12場次，但每場次參加人數都僅10餘人，甚至個位數，輔導團今天到內新里活動中心，也未請求區里協助宣傳，未來老宅延壽計畫上路，必須改善舉辦方式。

內新里長林溢源表示，該里很多5樓沒電梯的老舊公寓，重建對住戶較困難，但老宅延壽計畫，包含增設電梯、外牆拉皮、屋頂防水隔熱、管線更新等，住戶都很關心能否適用，下鄉舉辦說明會時，希望廣告周知，里辦也樂為宣傳，讓更多里民參與。

都發局表示，老宅延壽部分正進行發包作業，未來將委託服務團至各區辦理說明會，輔導民眾填寫相關申請書件、進行個案初步評估等，今年及明年預計辦理100場。

都發局表示，老宅延壽未來將委託服務團至各區辦理說明會，輔導民眾填寫相關申請書件、進行個案初步評估等，今年及明年預計辦理100場。

都發局說明，危老說明會在4月函請各區公所轉知轄內里辦公處並公告周知，也在都發局FB網站、危老官方網站及LINE官方帳號公布，將請建築師公會協助加強宣導，並在說明會舉辦前請轄區里辦公處轉知里民踴躍參加。

台中市議員張芬郁說明，危老加速重建輔導團今赴大里辦說明會，現場民眾只來11人。圖／張芬郁提供