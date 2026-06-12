彰化浪浪中途之家升級動保教育園區今動工 未來收容量多八成

彰化縣流浪動物中途之家老舊窄小，縣政府原擬遷建卻四處碰壁，只好就地拆除重建並擴大功能，今彰化縣動物保護教育園區興建工程動土，原有的250多隻犬貓昨送交代養，待新房舍完工後接回，到時收容數量可增至550隻犬貓。

彰化縣流浪動物中途之家位在員林市阿寶坑，毗鄰員林市垃圾掩埋場及公墓， 2014年依當時收容規模興建一幢兩層樓建物，自從零撲殺政策上路，收容量爆增，空間早已不敷使用，縣政府向中央爭取經費原地拆建，獲補助1億946萬元，縣政府自籌7298萬元，將興建新建地上4層建築物，預計2028年完工。

縣長王惠美主持動土典禮，致詞表示，感謝員林市公所撥用土地，讓縣政府可以原地興建彰化縣動物保護教育園區，收容量能可從目前300隻犬貓提高到550隻，但「認養」不僅是單純的行動，更是責任與照顧的實踐，近年大眾越加重視動物保護觀念，把毛小孩視為家庭一分子，希望「養牠就陪伴牠到終老」，不要棄養淪為收容所一員。

農業部常務次長杜文珍出席並指出，政府除了預防動物相關疾病，更要投入資源落實動物保護，縣長王惠美帶領縣府團隊用心照顧流浪動物，員林市公所願撥用土地，才能成就動物保護教育園區動工興建。

彰化縣動物保護教育園區空間規劃，包括動物收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩，未來可收容476隻狗、74隻貓，此外教育園區也將傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」的生命教育與動保宣導，並讓認養成為愛與責任的延續。

動動防疫所表示，縣政府和動防所持續加強源頭管理，推動認養、絕育政策和遊蕩犬管理，2019年起推動遊蕩犬管理精進措施，據農業部統計，2022年彰化縣縣遊蕩犬數為1萬3352隻，2024年減少至9313隻，已顯著下降。

彰化縣動物保護教育園區興建工程完成動土典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣動物保護教育園區依山而建。圖／縣政府提供

彰化縣動物保護教育園區完工後示意圖。圖／縣政府提供