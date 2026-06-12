彰化縣動物保護教育園區動土 預計117年完工

「我一直以為只是痔瘡，沒想到竟然是大腸癌。」30多歲的林先生回憶確診時仍感震驚。他平時工作忙碌，長期外食，三餐多以速食、炸物及加工食品為主，幾乎少攝取蔬菜水果。數個月前開始出現腹脹、排便不順及血便等症狀，自行判斷為痔瘡發作而未就醫，直到症狀持續惡化才至醫院檢查，最終確診大腸癌。

2026-06-12 14:48