快訊

高雄民生醫院爆院內「本土登革熱群聚」感染 5人確診急降載防疫

喝到天亮！香酥鴨老闆撞死女清潔員「沒道歉也沒賠償」 國民法官判7年9月

桃園毒駕撞死探病男…護理師拿照片尋人 家屬躺病床聞訊崩潰大哭

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣動物保護教育園區動土 預計117年完工

中央社／ 彰化12日電

彰化縣政府今天舉行「彰化縣動物保護教育園區興建工程」動土典禮，園區於彰化縣流浪狗中途之家原址重建，可收容550隻犬貓，兼具照護及教育等功能，預計民國117年完工。

動土典禮由縣長王惠美主持，農業部常務次長杜文珍、員林市代理市長賴致富及多名彰化縣議員與會。

王惠美表示，工程總經費新台幣1億8244萬元，感謝中央補助1億946萬元，以及員林市公所撥用土地，讓縣府可原地重建，規劃新建地上4層建築物，總樓地板面積約781.5坪，設置動物收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩空間，可收容犬476隻、貓74隻。

針對施工期間原有收容犬貓安置問題，王惠美說，縣府已輔導1處民間收容場進行轉運，量能可達300隻犬貓，確保施工過程收容與認養業務不中斷，讓毛小孩獲得妥善照顧。

王惠美提及，縣府從108年起推動遊蕩犬管理精進措施，根據農業部統計資料，彰化縣遊蕩犬隻由111年1萬3352隻，下降至113年9313隻，未來將持續努力。

杜文珍表示，除要預防動物相關疾病外，更要投入資源落實動物保護，感謝縣府團隊用心及員林市公所撥用土地，共同打造動物保護教育園區。

彰化縣動物防疫所表示，園區完工後可提供更完善犬貓收容與照護空間，同時結合生命教育與動保宣導，向民眾傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」觀念，提升大眾對生命尊重與關懷，落實友善動物城市願景。

彰化縣 王惠美 農業部 動保教育

延伸閱讀

舊議會荒廢12年變身運動館 南投黃金地段「蚊子館」終於翻身

運動部補助興建 南投縣首座運動館開工動土

竹縣11.2億特教資源大樓動土　打造早療、特教、就業服務據點

認養動物之家老、殘毛寶貝 新北市送「6好禮」加碼2000元

相關新聞

彰化浪浪中途之家升級動保教育園區今動工 未來收容量多八成

彰化縣流浪動物中途之家老舊窄小，縣政府原擬遷建卻四處碰壁，只好就地拆除重建並擴大功能，今彰化縣動物保護教育園區興建工程動土，原有的250多隻犬貓昨送交代養，待新房舍完工後接回，到時收容數量可增至550隻犬貓。

20多歲女長期外食腹痛就醫罹大腸癌 醫曝「這種飲食」風險高

「我一直以為只是痔瘡，沒想到竟然是大腸癌。」30多歲的林先生回憶確診時仍感震驚。他平時工作忙碌，長期外食，三餐多以速食、炸物及加工食品為主，幾乎少攝取蔬菜水果。數個月前開始出現腹脹、排便不順及血便等症狀，自行判斷為痔瘡發作而未就醫，直到症狀持續惡化才至醫院檢查，最終確診大腸癌。

許淑華攜手蔣萬安拚觀光 南投巧咖節集結百家品牌吸客

南投巧克力咖啡節將在埔里福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安今天化身咖啡師，沖泡香醇咖啡，為南投咖啡、巧克力代言，也號召全台民眾走進南投，品嘗在地美食、體驗夏季觀光盛會。

打破高溫宿命！台中這間公有市場全面空調 網嗨：傳統市場變超市

傳統菜市場也將邁入「冷氣化」新時代！為翻轉傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的宿疾，在台中市議員施志昌極力爭取下，市府經發局拍板編列2500萬元預算，推動「大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備計畫」，預計今年7月正式動工、年底前完工，不僅翻轉地方消費環境，更創下全台中市40個公有市場的首例，成為全市第一間全面引進中央冷氣空調的公有市場。

走路像踩地雷！潭雅神綠園道小葉欖仁浮根掀翻地磚 民代爭取翻新

潭雅神綠園道是台中知名觀光勝地，近來神林站周邊因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根不斷向外擴張，甚至直接掀翻人行道鋪面，造成地磚嚴重隆起、緣石破損，地方民眾怨聲載道，形容「散步像踩地雷」，在地立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今日上午在施工前說明會，宣布將投入250萬元經費，針對該路段150公尺人行道進行整體翻新，預計今年7月開工、10月完工，還給市民安全的綠色廊道。

台中榮總周邊塞車有解 2.4億打通西屯福順路7月動工

台中市西屯區重要交通瓶頸即將打通！台中市長盧秀燕為改善台中榮總周邊交通動線，指示建設局投入約2.4億元推動西屯區福順路打通工程（福瑞街至東大路），預計7月初開工。完工後，將串聯東大路與福瑞街，完善區域路網，帶動地方發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。