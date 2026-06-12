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彰化縣動物保護教育園區動土 預計117年完工
彰化縣政府今天舉行「彰化縣動物保護教育園區興建工程」動土典禮，園區於彰化縣流浪狗中途之家原址重建，可收容550隻犬貓，兼具照護及教育等功能，預計民國117年完工。
動土典禮由縣長王惠美主持，農業部常務次長杜文珍、員林市代理市長賴致富及多名彰化縣議員與會。
王惠美表示，工程總經費新台幣1億8244萬元，感謝中央補助1億946萬元，以及員林市公所撥用土地，讓縣府可原地重建，規劃新建地上4層建築物，總樓地板面積約781.5坪，設置動物收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩空間，可收容犬476隻、貓74隻。
針對施工期間原有收容犬貓安置問題，王惠美說，縣府已輔導1處民間收容場進行轉運，量能可達300隻犬貓，確保施工過程收容與認養業務不中斷，讓毛小孩獲得妥善照顧。
王惠美提及，縣府從108年起推動遊蕩犬管理精進措施，根據農業部統計資料，彰化縣遊蕩犬隻由111年1萬3352隻，下降至113年9313隻，未來將持續努力。
杜文珍表示，除要預防動物相關疾病外，更要投入資源落實動物保護，感謝縣府團隊用心及員林市公所撥用土地，共同打造動物保護教育園區。
彰化縣動物防疫所表示，園區完工後可提供更完善犬貓收容與照護空間，同時結合生命教育與動保宣導，向民眾傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」觀念，提升大眾對生命尊重與關懷，落實友善動物城市願景。
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