快訊

川普80歲生日想要什麼？許願世界和平 但當晚就下令轟炸伊朗

小貓躲角落偷窺 「以為自己完美隱身」17萬人傻眼：捉迷藏技巧0分

端午節招財氣！命理師分享煮午時水2技巧：加1調味料今年更順

聽新聞
0:00 / 0:00

許淑華攜手蔣萬安拚觀光 南投巧咖節集結百家品牌吸客

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影

南投巧克力咖啡節將在埔里福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安今天化身咖啡師，沖泡香醇咖啡，為南投咖啡、巧克力代言，也號召全台民眾走進南投，品嘗在地美食、體驗夏季觀光盛會。

2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至28日舉行，縣府今天舉辦記者會，由許淑華與蔣萬安共同為活動暖身，吸引大批民眾到場，場面熱鬧，縣議員吳國昌、林儒暘、張婉慈，以及南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等人也到場支持。

許淑華表示，南投是全台重要精品咖啡產區，巧克力咖啡節邁入第6年，已逐步建立地方觀光品牌，今年更獲旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，成為南投重要年度觀光活動。

她指出，今年活動規模再升級，規畫2場踩街嘉年華、3場千人體驗活動、4場大型晚會及3場煙火秀，並集結超過100家咖啡、巧克力及伴手禮業者參展，希望打造從白天到夜晚都精彩的夏季嘉年華。

蔣萬安表示，台北與南投長期保持良好合作關係，台北擁有高密度咖啡消費市場，南投則孕育許多優質咖啡品牌，像國姓咖啡便享有盛名，透過城市交流共同推廣台灣精品咖啡與巧克力產業，也希望吸引更多北部民眾安排假期走訪南投，支持在地農業與品牌發展。

在咖啡職人指導下，許淑華與蔣萬安親自體驗精品咖啡沖煮技巧，並走訪展攤與業者互動拍照，替活動提前暖身。

今年活動以「啡嚐咖心」為主題，展售縣內優質農特產品及特色伴手禮，也邀請人氣IP「反應過激的貓」打造燈區與拍照打卡景點，並推出數位集章活動，串聯展區及周邊景點，完成指定任務且符合住宿、消費條件即可兌換限量好禮。

縣府觀光處表示，今年除設籍台北市民眾在活動期間每天前200名可獲限定好禮外，也將推出跨縣市旅遊優惠方案，並結合「南投旅遊百K暨小鎮漫遊嘉年華」及「2026南投星空季」，邀請遊客騎單車、品咖啡、吃巧克力、賞星空，深度體驗南投魅力。

南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影

蔣萬安 南投 許淑華 巧克力

延伸閱讀

跑外縣市行程遭質疑 蔣萬安：城市交流彼此借鏡

影／籲立院否決監委人選 蔣萬安：民進黨以前也支持癈監院

《失落的方舟：LOST ARK》首度攜手黑沃咖啡 推期間限定聯名

影／拋「整院廢掉」 蔣萬安：監察院非特定人士保護傘

相關新聞

20多歲女長期外食腹痛就醫罹大腸癌 醫曝「這種飲食」風險高

「我一直以為只是痔瘡，沒想到竟然是大腸癌。」30多歲的林先生回憶確診時仍感震驚。他平時工作忙碌，長期外食，三餐多以速食、炸物及加工食品為主，幾乎少攝取蔬菜水果。數個月前開始出現腹脹、排便不順及血便等症狀，自行判斷為痔瘡發作而未就醫，直到症狀持續惡化才至醫院檢查，最終確診大腸癌。

許淑華攜手蔣萬安拚觀光 南投巧咖節集結百家品牌吸客

南投巧克力咖啡節將在埔里福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安今天化身咖啡師，沖泡香醇咖啡，為南投咖啡、巧克力代言，也號召全台民眾走進南投，品嘗在地美食、體驗夏季觀光盛會。

打破高溫宿命！台中這間公有市場全面空調 網嗨：傳統市場變超市

傳統菜市場也將邁入「冷氣化」新時代！為翻轉傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的宿疾，在台中市議員施志昌極力爭取下，市府經發局拍板編列2500萬元預算，推動「大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備計畫」，預計今年7月正式動工、年底前完工，不僅翻轉地方消費環境，更創下全台中市40個公有市場的首例，成為全市第一間全面引進中央冷氣空調的公有市場。

走路像踩地雷！潭雅神綠園道小葉欖仁浮根掀翻地磚 民代爭取翻新

潭雅神綠園道是台中知名觀光勝地，近來神林站周邊因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根不斷向外擴張，甚至直接掀翻人行道鋪面，造成地磚嚴重隆起、緣石破損，地方民眾怨聲載道，形容「散步像踩地雷」，在地立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今日上午在施工前說明會，宣布將投入250萬元經費，針對該路段150公尺人行道進行整體翻新，預計今年7月開工、10月完工，還給市民安全的綠色廊道。

台中榮總周邊塞車有解 2.4億打通西屯福順路7月動工

台中市西屯區重要交通瓶頸即將打通！台中市長盧秀燕為改善台中榮總周邊交通動線，指示建設局投入約2.4億元推動西屯區福順路打通工程（福瑞街至東大路），預計7月初開工。完工後，將串聯東大路與福瑞街，完善區域路網，帶動地方發展。

小鳥闖大禍！彰化3871戶大停電 最晚深夜才復電

彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，不少住戶正值下班、煮飯時間措手不及，有民眾抱怨「一停就是5小時」，直到深夜才完全復電。台電表示，事故原因為小鳥碰觸設備，加上開關故障，又因連日降雨影響，無法透過自動化系統快速轉供，需靠人工搶修，才讓復電時間拉長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。