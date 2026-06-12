許淑華攜手蔣萬安拚觀光 南投巧咖節集結百家品牌吸客

南投巧克力咖啡節將在埔里福興溫泉遊客中心登場，南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安今天化身咖啡師，沖泡香醇咖啡，為南投咖啡、巧克力代言，也號召全台民眾走進南投，品嘗在地美食、體驗夏季觀光盛會。

2026南投巧克力咖啡節將於6月19日至28日舉行，縣府今天舉辦記者會，由許淑華與蔣萬安共同為活動暖身，吸引大批民眾到場，場面熱鬧，縣議員吳國昌、林儒暘、張婉慈，以及南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等人也到場支持。

許淑華表示，南投是全台重要精品咖啡產區，巧克力咖啡節邁入第6年，已逐步建立地方觀光品牌，今年更獲旺旺中時旅遊大賞「南投縣特色活動」肯定，並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，成為南投重要年度觀光活動。

她指出，今年活動規模再升級，規畫2場踩街嘉年華、3場千人體驗活動、4場大型晚會及3場煙火秀，並集結超過100家咖啡、巧克力及伴手禮業者參展，希望打造從白天到夜晚都精彩的夏季嘉年華。

蔣萬安表示，台北與南投長期保持良好合作關係，台北擁有高密度咖啡消費市場，南投則孕育許多優質咖啡品牌，像國姓咖啡便享有盛名，透過城市交流共同推廣台灣精品咖啡與巧克力產業，也希望吸引更多北部民眾安排假期走訪南投，支持在地農業與品牌發展。

在咖啡職人指導下，許淑華與蔣萬安親自體驗精品咖啡沖煮技巧，並走訪展攤與業者互動拍照，替活動提前暖身。

今年活動以「啡嚐咖心」為主題，展售縣內優質農特產品及特色伴手禮，也邀請人氣IP「反應過激的貓」打造燈區與拍照打卡景點，並推出數位集章活動，串聯展區及周邊景點，完成指定任務且符合住宿、消費條件即可兌換限量好禮。

縣府觀光處表示，今年除設籍台北市民眾在活動期間每天前200名可獲限定好禮外，也將推出跨縣市旅遊優惠方案，並結合「南投旅遊百K暨小鎮漫遊嘉年華」及「2026南投星空季」，邀請遊客騎單車、品咖啡、吃巧克力、賞星空，深度體驗南投魅力。

南投縣長許淑華、台北市長蔣萬安沖泡香醇咖啡，共同行銷南投巧咖節。記者江良誠／攝影