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打破高溫宿命！台中這間公有市場全面空調 網嗨：傳統市場變超市

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
翻轉傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的毛病，傳統大甲第二公有市場年底將邁入「冷氣化」時代。記者黑中亮／攝影
翻轉傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的毛病，傳統大甲第二公有市場年底將邁入「冷氣化」時代。記者黑中亮／攝影

傳統菜市場也將邁入「冷氣化」新時代！為翻轉傳統市場夏日高溫悶熱、生鮮熟食易變質的宿疾，在台中市議員施志昌極力爭取下，市府經發局拍板編列2500萬元預算，推動「大甲第二公有零售市場1樓賣場增設空調設備計畫」，預計今年7月正式動工、年底前完工，不僅翻轉地方消費環境，更創下全台中市40個公有市場的首例，成為全市第一間全面引進中央冷氣空調的公有市場。

大甲第二市場自治會會長高嘉俊直言，過去每逢盛夏，市場室內溫度動輒飆升至34、35度，不僅生鮮商品極易變質，高溫體感更大幅降低民眾消費意願。市議員施志昌表示，這筆經費將讓大甲第二市場迎來華麗蛻變，除提升市民消費體驗，最重要的核心，是體恤市場內170多攤長期在高溫下工作的攤商，相信完工後能打破傳統市場宿命，吸引更多年輕族群走入市場。

經發局市場科科長蔡永福說，全案已於今年4月完成決標，預計於6月22日完成設計核定、7月初正式動工，總工期為120日曆天；做為全市首座冷氣示範公有市場，硬體規劃採高效且節能建置，將於地下室設置冰水主機，並透過風管在「每一席攤位」皆預留獨立出風口，方便攤商依需求調整。各出入口也將裝設空氣門阻絕冷氣外洩，並建置能源管理系統（EMS）實時監控用電。

經發局並補充，全部工程總經費2500萬元，工期約4個月，完工驗收後提供3年保固。為降低對攤商營業的衝擊，大宗工程將主要利用下午非營業時段施作，若攤商高度配合，非常有機會提早完工，趕在年底前讓大家共享清涼，屆時傳統市場的環境能媲美現代超市，勢必能吸引更多年輕人走入市場，為傳統集市注入新活力並帶動地方經濟。

高溫 傳統市場 台中

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