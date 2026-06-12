走路像踩地雷！潭雅神綠園道小葉欖仁浮根掀翻地磚 民代爭取翻新

潭雅神綠園道是台中知名觀光勝地，近來神林站周邊因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根不斷向外擴張，甚至直接掀翻人行道鋪面，造成地磚嚴重隆起、緣石破損，地方民眾怨聲載道，形容「散步像踩地雷」，在地立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今日上午在施工前說明會，宣布將投入250萬元經費，針對該路段150公尺人行道進行整體翻新，預計今年7月開工、10月完工，還給市民安全的綠色廊道。

針對棘手的「樹根吃馬路」問題，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍為保障行人與單車族安全，今日施工前說明會指出，潭雅神綠園道是神岡的重要觀光門面，但近年小葉欖仁浮根持續擴張，路面被擠壓得高低不平，鋪面損壞不僅危險，也極其有損台中觀光形象，同時建議施工單位應採取「截根牆」或「截根板」等現代友善工法，阻隔樹根持續向人行道外生長，才能治本，避免日後陷入反覆「修繕、破損」的惡性循環。

庄前里長張鎮正表示，「長者和小孩稍有不慎就會被絆倒！」附近許多住戶陳情，指綠園道部分路段地勢較周邊住宅高，每逢雨天常有排水不順、積水宣洩不及的隱憂，特別是神林站周邊，平日是許多社區居民散步、運動及騎乘自行車的核心區域。

神岡區長梁益明在當場勘查周邊灌溉溝渠與側溝後，允諾將於下周立即邀請顧問公司到場，評估排水改善方案，研議可行作法，絕不讓休閒廊道反而成為鄰近居民的淹水惡夢。

台中市議員羅永珍更表示，翻新工程勢在必行，期盼工程完工後，能有效提升通行安全。觀旅局主秘廖偉志說，此次既有人行道改善工程，將針對浮根造成的鋪面損壞進行通盤優化，改善長度約150公尺，同時透過綠帶植栽與相關休閒設施優化，總經費約250萬元，預計7月進場施工。

潭雅神綠園道神林站周邊，近來因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根不斷向外擴張，甚至直接掀翻人行道鋪面，造成地磚嚴重隆起、緣石破損，地方民眾怨聲載道。圖／民眾提供

潭雅神綠園道神林站周邊，近來因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根不斷向外擴張，甚至直接掀翻人行道鋪面，造成地磚嚴重隆起、緣石破損，地方民眾怨聲載道。圖／民眾提供