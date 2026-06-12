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台中榮總周邊塞車有解 2.4億打通西屯福順路7月動工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府斥資24億元，打通台中榮總周邊的西屯福順路，工程預計7月開工，圖為示意圖。圖／台中市政府提供
台中市政府斥資24億元，打通台中榮總周邊的西屯福順路，工程預計7月開工，圖為示意圖。圖／台中市政府提供

台中市西屯區重要交通瓶頸即將打通！台中市長盧秀燕為改善台中榮總周邊交通動線，指示建設局投入約2.4億元推動西屯區福順路打通工程（福瑞街至東大路），預計7月初開工。完工後，將串聯東大路與福瑞街，完善區域路網，帶動地方發展。

建設局長陳大田表示，福順路目前福瑞街至東大路之間仍有約215公尺路段尚未開通，車輛需繞行周邊道路；市府為回應地方多年來的期待，積極推動道路開闢作業，陸續完成規畫設計及用地取得等程序，工程將於7月初進場施工。

陳大田指出，此案總經費約2億3985萬8000元，其中工程費約3712萬8000元，用地取得及地上物補償費約2億273萬元。新闢長215公尺、寬15公尺道路，並施作排水設施、交通標線及照明設備，道路雙側設置寬約1.5至2公尺實體人行道。

陳大田表示，福順路打通後，將有效串聯東大路與福瑞街，完善區域交通路網，提供居民及就醫民眾更便捷的通行動線，同時強化周邊住宅區、商業區及醫療園區之間的交通聯繫，進一步提升道路服務水準與運輸效能，帶動地方整體發展。

建設局表示，市府將持續盤點各區交通需求，積極推動道路開闢及改善工程，逐步完善城市基礎建設，建構更安全、便捷且友善的交通環境，持續朝宜居城市目標邁進。

台中 台中榮總 塞車 盧秀燕

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