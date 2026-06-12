聽新聞
0:00 / 0:00
小鳥闖大禍！彰化3871戶大停電 最晚深夜才復電
彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，不少住戶正值下班、煮飯時間措手不及，有民眾抱怨「一停就是5小時」，直到深夜才完全復電。台電表示，事故原因為小鳥碰觸設備，加上開關故障，又因連日降雨影響，無法透過自動化系統快速轉供，需靠人工搶修，才讓復電時間拉長。
彰化市金馬路一帶居民指出，昨天下午5點多準備煮飯時突然停電，原本以為只是短暫跳電，沒想到一路等到晚上，將近8點準備去親戚家洗澡時才突然來電；也有居民表示，家中直到晚間11點左右才恢復供電。
台灣電力公司彰化區營業處指出，昨天下午5時49分因架空分段開關發生鳥獸害，加上地下四路開關不良，導致饋線跳脫，造成彰化市泰和路二、三段、金馬路及泰和中街一帶共3871戶停電。台電第一時間派員搶修並逐步縮小停電範圍，晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。
台電也表示，現場除發現有小鳥碰觸設備外，附近也有築巢情形，研判可能因此影響供電設備；加上近期天候不穩、持續下雨，導致自動化轉供受限，需由人員到場人工操作及維修，才使整體停電時間較長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。