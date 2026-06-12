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小鳥闖大禍！彰化3871戶大停電 最晚深夜才復電

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，台電人員晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。圖／台電彰化區處提供
彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，台電人員晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。圖／台電彰化區處提供

彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，不少住戶正值下班、煮飯時間措手不及，有民眾抱怨「一停就是5小時」，直到深夜才完全復電。台電表示，事故原因為小鳥碰觸設備，加上開關故障，又因連日降雨影響，無法透過自動化系統快速轉供，需靠人工搶修，才讓復電時間拉長。

彰化市金馬路一帶居民指出，昨天下午5點多準備煮飯時突然停電，原本以為只是短暫跳電，沒想到一路等到晚上，將近8點準備去親戚家洗澡時才突然來電；也有居民表示，家中直到晚間11點左右才恢復供電。

台灣電力公司彰化區營業處指出，昨天下午5時49分因架空分段開關發生鳥獸害，加上地下四路開關不良，導致饋線跳脫，造成彰化市泰和路二、三段、金馬路及泰和中街一帶共3871戶停電。台電第一時間派員搶修並逐步縮小停電範圍，晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。

台電也表示，現場除發現有小鳥碰觸設備外，附近也有築巢情形，研判可能因此影響供電設備；加上近期天候不穩、持續下雨，導致自動化轉供受限，需由人員到場人工操作及維修，才使整體停電時間較長。

彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，經追查發現疑似小鳥誤觸設備釀禍。圖／台電彰化區處提供
彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，經追查發現疑似小鳥誤觸設備釀禍。圖／台電彰化區處提供

彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，台電人員晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。圖／台電彰化區處提供
彰化市金馬路、泰和路一帶昨傍晚突傳停電，台電人員晚間7時14分先復電2234戶、8時33分再復電522戶，並於晚間11時15分全數復電完成。圖／台電彰化區處提供

台電 彰化 停電

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