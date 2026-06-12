全台首座！台中漢神洲際AVW Gallery開幕 打造卡牌藝術殿堂

全球收藏卡牌熱潮進軍中台灣百貨，全台首座融合「卡牌文化、當代藝術、精品生活」的複合式文化場域AVW Gallery進駐台中漢神洲際購物廣場一樓精品區，現場不僅展示稀有卡牌，更首度公開頂級封裝技術，吸引資深藏家與時尚人士關注。

AVW創辦人暨品牌總監曾國良表示，近年來從寶可夢、遊戲王、NBA球員卡，到藝術家聯名限量收藏卡，全球卡牌市場已躍升為兼具文化、藝術與投資的新興收藏領域，吸引越來越多不同世代藏家投入，就連天王明星周杰倫、蕭敬騰等也是知名卡牌收藏愛好者。

曾國良長期深耕藝術教育、公共藝術、畫廊經營與收藏市場研究。他觀察發現，文化價值不僅存在於博物館典藏，也存在於每一張被妥善保存的卡牌；一張卡牌可能承載童年回憶，一部漫畫可能陪伴整個世代成長，AVW希望透過收藏，讓文化得以被保存、理解與傳承。

AVW Gallery集結七大領域指標品牌共同參與，包括專注收藏級卡牌文化的AVW Cards、高端藝術策展平台AVW Gallery、提供高端消費場域台中漢神洲際購物廣場、以精品家具與空間美學聞名的耘角家居，以及結合甜品與文化選品的茶馬司、推動閱讀與藝術交流的御書房，並攜手國家漫畫文化相關資源，共同推廣台灣原創IP與漫畫文化發展。

現場首度公開AVW T1與T2頂級卡牌封裝系統，展示新世代卡牌保存與驗證技術，並同步展出多件珍稀文化收藏卡與當代藝術作品，讓參觀者了解收藏文化的多元面貌。

台中漢神洲際購物廣場一樓AVW Gallery全新開幕，打造結合卡牌文化、當代藝術與生活美學的全新文化場域。圖／業者提供