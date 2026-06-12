豪雨未歇！彰、投、苗稻田紛傳災情

南投縣草屯鎮素有「南投米倉」之稱，目前正值一期稻作收穫期，但連日豪雨影響，出現大面積倒伏泡水，粗估受災稻田約二至三成，草屯鎮長簡賜勝表示，持續降雨，災情恐擴大，公所將通報爭取災損救助。

草屯今年稻作結穗良好，突如其來的連續降雨釀災情。曾獲全國稻米達人冠軍的農民李啟元指出，稻穀才收割到一半，大雨導致稻田嚴重倒伏，部分稻穗泡水發芽，不僅收割困難，後續烘乾時間也將拉長，品質恐受影響。

苗栗苑裡等地也傳災情，當地以越光米為主，約三成稻田出現「半倒」。糧商泉順食品表示，暫不影響收割，但若持續降雨導致全面倒伏，將衝擊品質與產量。農會指出，越光米生長期短、植株韌性較弱，成熟期遇雨更易倒伏。

農民也面臨成本壓力，目前採收稻穀含水量偏高，濕穀收購價下滑，甚至遭拒收，烘乾時間從約廿小時延長至卅小時，每百台斤成本至少增加卅元。

彰化溪州、田中、竹塘農會估計，梅雨期間倒伏水稻平均約一成。溪州鄉農會表示，水稻結穗後期應施鉀肥，如果農民過度施肥，稻穗太重就易倒伏。