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大城鄉僅1家中醫診所 彰化醫院一站式中醫服務開張首日門庭若市

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院與大城鄉農會合作，今起開辦一站式中醫診療服務。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院與大城鄉農會合作，今起開辦一站式中醫診療服務。記者簡慧珍／攝影

鄉間長者偏愛看中醫保養身體，彰化縣大城鄉僅有1間中醫診所，衛福部彰化醫院和大城鄉農會合作，今起啟動巡迴醫療服務，隔周的周四下午在大城鄉農會開辦中醫診療，以針灸治療、傷科理療和中藥調理，紓緩年長農民常見的職業性勞損及慢性疾病。

彰醫巡迴門診今天下午開辦，彰醫院長賴仲亮和大城鄉農會理事長蔡隱居、常務監事莊登讚等人出席，農會大廳農民往來存款、提款，另一邊是農民看診，金融業務與中醫保護和諧並行，農會理事長等人都相當高興。

「醫療不應該因距離而有差別。」賴仲亮說，彰醫配合政府推動在地老化與社區整合照護政策而前進偏鄉，主動把醫療資源帶進社區，而不是讓長者往返奔波，因此將一站式的專業中醫服務「直接搬進大城鄉農會」，帶來的不只是針灸與藥方，而是對偏鄉長者的關懷與陪伴。

彰醫中醫科主任馮天祥表示，巡迴醫療今起隔周的周四下午在大城鄉農會固定設站，服務時間為下午1點30分至4點30分，掛號費50元、部分負擔40元，希望穩定且持續的中醫門診服務能補足大城鄉中醫醫療資源不足的缺口。

據彰醫調查，大城鄉65歲以上長者近4千人，占全鄉總人口28.16%，鄉民多從事農務及勞動工作，長年彎腰、負重，罹患退化性關節炎、慢性腰背痛、肩頸痠痛等肌肉骨骼疾病十分常見，高血壓、糖尿病及睡眠障礙等慢性疾病問題也日益增加，如果搭車到位在埔心鄉的彰化醫院，車程來回約100分鐘，公共運輸班次有限，只能依靠家人接送或自行騎車，就醫很不方便。

衛福部彰化醫院在大城鄉農會開辦一站式中醫診療服務，首日就門庭若市。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院在大城鄉農會開辦一站式中醫診療服務，首日就門庭若市。記者簡慧珍／攝影

中醫 醫院 衛福部

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