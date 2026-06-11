社頭劉氏家廟芳山堂竣工再現風華 彰化再添新旅遊景點

政府出資近5千萬元整修彰化縣歷史建築社頭劉氏家廟芳山堂，今舉行竣工慶賀典禮，縣長王惠美致贈「芳衍彭城」匾額，社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會代表和劉氏宗親、地方仕紳共同揭匾，歡慶芳山堂不但風華重現也為社頭再添一處觀光旅遊景點。

縣政府舉行社頭劉氏家廟芳山堂竣工慶賀活動，文資局古蹟聚落組組長林炳耀、社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會總幹事劉東和、常務理事劉春營、顧問團長劉明創、臺灣劉姓家族總會常務理事劉宏明，及社頭鄉長蕭浚二、社頭鄉民代表主席陳慶福、文化局長張雀芬、地方民代與仕紳出席，場面熱鬧。

王惠美說，芳山堂為彰化地區劉姓特有堂號，學界通說社頭劉氏家廟芳山堂建於清嘉慶十二年（1807年），另一說法不排除更早於清嘉慶元年（1796年）建造，是劉氏先民進入八卦山麓開拓發展的重要歷史軌跡。

王惠美表示，社頭劉氏家廟芳山堂的精緻泥塑與彩畫藝術，融合日治昭和時期洗石子工法，三川殿正面泥雕細膩生動，疊斗式木架構與座獅雕塑都具建築史與技術史上的珍貴意義，縣政府民國99年公告登錄為歷史建築，文化部民國112年核定補助修復，文資局補助3940萬8千元（80%），縣府配合款738萬9千元（15%）、家廟自籌款246萬3千元（5%），施工過程中需增加屋架構件等工項，由縣府追加變更設計款100萬元。

社頭劉氏家廟芳山堂工程民國113年4月開工，今年2月竣工，縣府4月向文資局爭取後續彩繪及裝飾性構件調查及設計經費，希望分階段完成整體修復讓芳山堂重現風華，更成為世代傳承、永續活化的重要文化據點。

社頭劉氏芳山堂建築主體管理修護協會常務理事劉春營說，芳山堂的劉氏宗親三百年前就搬到此處生根，感謝縣長和文化部的支持，才能迎來芳山堂的修復竣工。