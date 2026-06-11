小學畢業這天一封信說「謝謝」失親女童風雨後學會堅強

台中市神岡區岸裡國小六年級女童，父親早逝，今年母親又因中風驟然離世。喪事期間，她一句「讓媽媽安心走，喪事辦完再哭」，經媒體報導後觸動人心，關懷陸續湧入。女孩適逢畢業典禮，她親筆寫下一封感謝信給聯合報駐地記者，字句簡單誠懇：「許多人來幫助我和家人，讓我不再感到孤單，我會聽家人的話，堅強、好好讀書。」

女童平時與母親、外公、外婆同住在神岡，哥哥則在嘉義與祖父母生活，兄妹分隔兩地。未料相依為命的母親突發不適倒地，緊急送醫仍回天乏術，家中只剩她與年邁的外公外婆。岸裡國小校長楊朝銘前往探視時，聽見她冷靜描述送醫經過，並紅著眼眶說出那句「讓媽媽安心走，喪事辦完再哭」，懂事得讓在場大人難以言語。

事件曝光後，各界善心湧入，為這個家庭帶來實質與情感上的支持。畢業這一天，對多數孩子而言是歡笑與告別，但對她而言，更多了一層沉重與成長。她選擇用一封手寫的信，在人生的轉折點上，向素未謀面的幫助者表達感謝。字裡行間沒有華麗辭藻，卻流露出歷經失落後的堅定與體貼。

報導此事的聯合報記者回憶，日前收到一封來自岸裡國小的掛號信，打開後才知道，是這名女童在畢業前，透過校長寄出的感謝信。這份回應，不只是對外界善意的回望，也讓人再次看見新聞連結的是人與人之間的理解與支持。

母親過世當時，女童說她很難過，但要等喪事辦完再哭，讓媽媽安心離開；那份壓抑與體貼，讓人心疼，也讓人記住。