警察節快到了 彰化溪湖「警察有愛，熱血常在」捐血回饋社會

每年6月15日是警察節，彰化縣溪湖警分局和溪湖警察志工協進會、志工中隊，今舉辦「警察有愛，熱血常在」捐血活動，分局長曾裕景上午開會，下午趕到挽袖捐熱血；北斗警分局收到北斗警友辦事處贈送超市禮券，提前歡度節日。

溪湖警察志工協進會、志工中隊每年在警察節前夕舉辦捐血活動，協進會理事長陳重生說，2024年獲捐血160多袋，去年180多袋，今年上看200袋，可惜上午雨勢較大，截至中午沒破百袋，下午知名速食店全體員工捐血，雨勢緩和也很多民眾過來，已達目標數。

「警察有愛，熱血常在」捐血活動在溪湖糖廠中山堂戶外廣場舉辦，溪湖警分局長曾裕景上午參加捐血活動開幕典禮，匆匆趕赴會議，離去前表明「下午一定來捐」，下午兩點真的依約到達捐血，並鼓勵更多員警及民眾加入捐血行列，共同紓解暑假期間血荒。

這場捐血活動禮品超多，溪湖警察志工協進會理事長陳重生、團長林月英、警友辦事處主任許增鏞，及麥當勞溪湖店、溪湖陳義發餅店、正大製紙廠、弘農菇類栽培場、和秋食品、溪湖鎮公所贊助糕餅點心、衛生紙等贈品，溪湖警察志工協進會榮譽理事長林文錦贊助自家生產的袖珍菇給捐血500cc的民眾，感謝熱血挹注醫療量能。

北斗警分局警友辦事處主任江鋐峻代表警友會，致贈超市禮券給員警，祝福工作愉快和家庭幸福。北斗分局長楊志源表示，感謝北斗辦事處和主任江鋐峻長期支持，作為警察最有力的後盾，讓員警們感受到社會的認同與掌聲，未來將持續堅守崗位，保護人民擁有安居樂業的生活環境。