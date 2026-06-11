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日月潭空維區7/1加嚴 出廠2年柴油車須檢驗合格

中央社／ 南投縣11日電

日月潭空氣品質維護區7月1日起，全面管制出廠滿2年柴油車，未取得1年內排煙檢測合格紀錄，進入日月潭將透過AI辨識開罰，不區分柴油車輛大小與用途，包含自用柴油小客車。

南投縣環保局宣布「日月潭空氣品質維護區」管制將再升級，今年7月1日起由原先的分階段管制正式轉為「全面管制稽查」，不再區分車輛大小與用途，凡出廠滿2年以上的柴油車，若未取得1年內排煙（氣）檢測合格紀錄，進入日月潭空維區將透過AI自動辨識開罰。

環保局表示，7月1日加嚴管制納入自用柴油小客車，提醒自行駕駛柴油車到日月潭的遊客注意，車輛須排煙檢驗合格，AI辨識系統設在日月潭九龍口、頭社，過濾從埔里鎮、水里鄉進入潭區的柴油車；另外，機車出廠滿5年後，每年須排氣檢驗1次，空維區內加強稽查。

環保局表示，南投縣首座空維區涵蓋日月潭台21線60至69公里處、台21甲線全線，24小時以AI辨識系統執法，2024年起實施階段管制，累計處分2592件違規車輛，管制力道今年7月1日起精進，車主進入管制區前務必確認車輛完成年度檢測，違規處新台幣1000元以上罰鍰。

環保局表示，微型感測器監控劃設空維區後，日月潭周邊細懸浮微粒（PM2.5）濃度較去年同期下降約26%；另外，6期新購柴油車主可憑原發照日起算3年免驗條件，直接向各縣市檢測站申請自主管理標章，標章效期內視同檢測合格。

日月潭2023年11月起劃設空維區，環保局2024年起優先處分高污染排放的柴油大貨車、柴油大客車含遊覽車，當時自用柴油小客車不列優先裁罰對象，一般遊客當時不受影響，不過7月1日起出廠滿2年柴油車須有1年內排煙檢驗合格紀錄。

日月潭 南投縣 柴油車

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